藍籌抽水潮 平保聯想齊捱沽

平保股價周二收市跌5.4%，報34.1元的近3個月低位；聯想跌2%，報10.74元。聯想提及，公司董事會主席楊元慶作為初始認股權證認購人，同意認購2.2億份認股權證，將佔發行認股權證總數約19.1%。

至於餘下的9.3億份認股權證，將會透過私人配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員發售。

若公司管理層成員參與不足，楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權證，將佔發行的認股權證總數約28.7%。假設認股權證按初始行使價獲全數行使，將可獲得額外資本約18億美元。

平保擬注銷億股已回購A股 投資大行高盛認為，平保計劃發可換股債，對集團是「低成本融資」，由於發行規模有限，估計攤薄效應同樣有限。富瑞指，市場早已預期平保發可換股債，所以只希望集資用途會更清晰，維持目標價53元及「買入」評級。

此外，平保昨表示，計劃注銷存放在公司回購專用證券帳戶近1.03億股A股股份，指是基於對未來發展的信心，以及為維護廣大投資者利益，根據有關規定變更回購股份用途。注銷如獲完成，註冊資本及股本總數將相應減少。