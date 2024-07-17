恒指兩連跌 滙研推薦10隻中港股

港股連日受壓，恒生指數昨日失守萬八點關口，收跌287點，連跌兩日，全日成交增加3.4%至942.73億元。滙豐環球研究表示，股息主題已成為市場回報的核心成分，並列出10隻內地A股及港股的高息及增長主題股份名單。

恒指昨日甫開市即失守萬八點，低開170點，報17,845點，其後沽壓持續，最終以全日低位收市，收報17,727點；國企指數挫105點或1.64%，報6,316點；科技指數跌49點或1.35%，報3,622點。

羅兵咸華金融審計員擬減半 另一方面，港交所就「打風不停市」安排，向場參與者發出惡劣天氣交易的市場準備資料，有需要的券商等市場參與者，須於7月29日或之前申請支援措施，港交所會在8月2日或之前公布申請結果，申請不果或其他參與者須於8月30日或之前向港交所申報是否準備就緒。

證監冀明年底實施無紙化 此外，港股無紙化再有新進展，香港證監會正與政府合作，目標在今年底向立法會提交相關法例，在完成立法程序後，將於2025年底實施無紙證券市場制度，並且因應市場意見，該會建議一個5年的過渡時限，企業須在2030年底前分批過渡至新制度。

證監會下一步會就新制度相關費用設定上限，包括由股份過戶處收取的轉讓費用、去實物化費用，以及就設立一個供登記持有人管理任何以無紙形式持有證券的新設施而收取費用，另行諮詢公眾。由於這些費用可能由投資者支付，而所收取的金額可能會影響投資者在無紙證券市場的參與，故有需要設立費用上限。