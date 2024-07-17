信銀估人行下半年降準 減息機會微

內地正舉行重要會議，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，中央早前已推出多項政策，加上該會議聚焦在高層面的政策，因此不預期會議期間會有太多具體的刺激經濟措施出台；又強調「政策刺激不是等開大會才出現」，相信下半年人民銀行將降準25點子，惟減息機會微，即使減息，亦只會下調中期借貸便利（MLF）10點子，維持中國全年經濟增長4.8至4.9%的預測。

港P下調或需待明年 他解釋，內地目前貨幣政策仍非常寬鬆，利率調整將影響人民幣兌每美元走勢。今年人民幣受壓，主要受中美息差較大影響，若人行再減息，人民幣會再有貶值壓力，因此相信內地對進一步放鬆政策持審慎態度。另當局過去一年已撤銷樓市限購、下調存款息等，市場仍需時消化措施，以體現出成效。

卓亮又指，美國多項宏觀經濟指標開始轉弱，估計美國聯儲局有機會在9月和12月各減息一次，合共半厘，一旦落實減息，對本港銀行同業拆息（HIBOR）影響較快，而本港最優惠利率（P）要待明年才有機會下調。

他提醒，隨着特朗普再次勝出美國總統選舉的機率增加，要留意關稅政策令通脹回升的風險；除了美國、澳洲及新西蘭之外，其他主要環球央行已在今年上半年陸續踏入減息周期，英倫銀行下半年亦有機會減息。

分散風險 宜買歐股 各地股市方面，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，中央政府持續推出利好及支持經濟政策，加上預期人行將維持寬鬆貨幣政策，有利本港金融市場。同時，今年至7月11日，港股持續錄得南下「北水」淨流入，為港股帶來支持，維持對港股正面看法。他亦看好歐洲、亞洲（除日本以外）及內地A股，而美股及日股則保持中性。

美股方面，張氏指出，基於美股持續破頂，「不敢看淡美股」，由於市場對科技股未來盈利預期高，憂慮一旦美國經濟表現「不對辦」會出現回調，提醒投資者的資產不應集中於高估值股份及板塊。此外，歐股板塊廣泛，派息亦理想，建議在資產組合中加入歐股。