美倘徵華貨60%關稅 內地經濟增長恐削半

推財策反制效用有限 人幣或貶一成抗衡 中美貿易戰隨時升級，一旦標榜貿易保護主義的總統候選人特朗普再次執政，恐重施故技針對中國進口貨加重關稅。外媒引述投行瑞銀警告，如果統一稅率逾60%的威脅成真，中國下年度的國內生產總值（GDP）按年增速或放緩2.5個百分點，以今年官方目標5%左右計，意味內地經濟增速或面臨「腰斬」！

早於2018年6月，特朗普曾在擔任總統期間宣布對總值500億美元（約3,900億港元）的中國進口貨徵收25%關稅，中方形容美國發動了史上規模最大的貿易戰，直至現任拜登政府今年再推中美貿易戰「2.0」版本，劍指內地進口貨的範疇更精準，甚至部分內地商品遭徵稅高達100%。

瑞銀預測基於3大假設 瑞銀今次的預測主要基於3大假設，包括部分貿易透過第三國轉移，中國不會報復式徵收巨額關稅，其他國家也不會加入美國對中國貨徵關稅。據此推算，拖累內地經濟增長放緩的主因，將有一半來自出口減少。目前該行預計，中國明、後兩年經濟將各增4.6%及4.2%。即使內地政府推出財政措施或貨幣政策以反制關稅潛在影響，這兩年經濟增長率也可能因而放緩至3%。同時，人民銀行可能允許人民幣兌每美元匯率下跌5至10%。

周二由內地官方開出的人民幣中間價報7.1328兌每美元，按日跌15點子，結束3連升。反映在岸市場的人民幣即期匯率下午4時30分收報7.2662，亦跌35點子，連跌兩日；人民幣離岸價曾低見7.2923，即每百港元兌約93.41元人民幣。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤有份撰寫報告指，隨着時間推移，內地經由其他經濟體出口和生產更多，有助減少美國上調關稅影響，但其他國家仍存在對中國貨提高關稅的風險。

歐盟在本月初起對產自中國的電動汽車加徵臨時關稅，為期4個月。期間歐盟成員國將投票表決是否對中國電動車正式徵收為期5年的反補貼稅，首輪無約束力的投票期限已於周一屆滿。據報意大利和西班牙表示支持，德國和瑞典就投棄權票；主張自由貿易和開放市場的瑞典不會投贊成票，並已與歐盟委員會和瑞典汽車業討論，試圖尋找替代方案等，而終極投票將在反補貼調查結束後進行。

人行放水逾半年最多 中方會否祭出反制措施仍屬未知數，但加大境內需求穩經濟的呼聲不斷。人行昨指，為對沖稅期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，開展6,760億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，實現淨投放6,740億元，「放水」規模創半年高。

星展銀行（香港）首席中國學家紀沫預期，人行最快於本季內下調存款準備金率（RRR）及中期借貸便利（MLF）利率等。美銀亦指，由於今年下半年不利基數效應，需進一步實施寬鬆政策，尤其是在需求端，以實現約5%的經濟增長目標。

國際貨幣基金組織（IMF）最新預估，今、明兩年內地經濟增5%及4.5%，與今年5月的預測一致，均比4月調高0.4個百分點。

A股方面，滬綜指昨先跌後升，全日收升0.08%，報2,976點。深成指及深圳創業板指數更漲0.86%及1.39%，分別報8,877點及1,696點，兩市單日成交回升至6,407億元。惟風頭仍遠不及境內首批追蹤沙特阿拉伯股市指數的交易所買賣基金（ETF），南方基金和華泰柏瑞基金旗下的沙特阿拉伯ETF昨上市掛牌，雙雙升10%漲停。

中國貨品出口美國總值