專家樓評：新盤買家揀「即供」成常態

自從政府2月份宣布全面撤辣後，樓市氣氛回暖，一手交投較二手樓標青，市場消息指，今年上半年錄約8,600宗一手樓成交，按年增近四成。本港樓市於3至5月回暖，並帶動按揭宗數回升。最新資料顯示，6月份樓花按揭宗數錄804宗，按月大增1.8倍，連升3個月，同時創27個月高；較去年同期更大增6.1倍。今年首半年的樓花按揭宗數為1,653宗，對比去年同期的669宗大增1.5倍或984宗。

樓花走勢亮麗，因為去年9月政府放寬樓花按揭措施。現時樓花住宅物業的按揭保險計劃包含範圍與已落成住宅物業看齊，即合資格樓花物業買家申請按揭時，樓價1,000萬元或以下最高可承做九成按揭；樓價1,000萬元以上至1,500萬元最高可承做八至九成按揭；以及樓價1,500萬元以上至3,000萬元最高可承做七至八成按揭。

自推出放寬樓花按揭措施，購買樓花物業可申請更高成數按揭，令更多樓花自用買家選用即供付款方法。根據統計，今年已推售樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，相比去年佔比約一成半，大幅增加約45個百分點。

避免估價不足 現時，選用即供付款不但可申請更高按揭成數，發展商所提供的折扣回贈亦普遍比建築期付款多。另一好處是，即供買家於簽約後可即時申請按揭，銀行一般會以合約價進行估值，可避免樓宇在日後落成時出現估價不足的風險。此外，如買家為非固定收入或收入不穩定，亦可考慮選擇即供付款上會，避免日後入息狀況出現變化而使按揭審批出現問題。

為了避免樓花物業落成時出現意外，而影響按揭申請，買家選用即供付款較為合適，估計未來一手買家選用即供付款可能變為置業新常態，樓花按揭宗數會有顯著上升空間。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明