股市估市：華政策方向牽動投資情緒

內地昨日舉行重量級政治會議，是投資者近期關注的大事，當中會議焦點議題是研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化。與此同時，昨日早上同時公布最新的經濟數據，第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於預期的5.1%，亦遠低於第一季的5.3%，增速創5個季度最低水平。另外，6月份社會消費品零售總額4.07萬億元（人民幣‧下同），按年增長2%，遠遜預期的3.3%，增速較5月收窄1.7個百分點，並創一年半最低水平。

再觸發經濟前景憂慮 由於經濟數據遠遜於預期，或令投資者憧憬會否在會議中提出有關刺激經濟措施出台。今年政府工作報告定調今年中國經濟增長為5%左右。儘管今年第二季GDP只有4.7%，按季減慢，惟上半年計增長率是5%，勉強仍是目標範圍內。

不過，與去年情況相若，首季表現勝目標預期，惟及後每況愈下。去年的政府工作報告中預期經濟增長是5.5%，最終全年增長5.2%。難怪昨日數據公布後，港股持續疲弱，某程度反映投資者對中國經濟前景的憂慮。

確實，內地在貨幣政策上一直積極。中國人民銀行的報告顯示，今年首季已執行的貨幣政策，已做到：一、流動性合理充裕：年初降準0.5個百分點，釋放中長期流動性超過一萬億元，並綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現等工具，保持流動性合理充裕；二、融資成本穩中有降：下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，推動存款利率市場化，引導5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下行0.25個百分點；三、信貸結構調整優化：設立5,000億元科技創新和技術改造再貸款，放寬普惠小微貸款認定標準，擴大碳減排支持工具支持對象範圍；四、匯率基本穩定；五、風險防範化解。

幣策支持力度仍不足 對於首3項，市場基本上肯定了中央在貨幣政策的支持，而且不認為感到系統上的風險。儘管貨幣政策已適當投入，內地經濟在面對多重挑戰下，整體動力第二季明顯減慢，反面證明了首季的貨幣政策支持力度並不足夠，加上人民幣受美元強勢影響下持續貶值，也是投資者擔心的事情。因此，會後的整體方向是短線能夠穩住市場的關鍵。所指的不是憧憬會議再放大招刺激經濟或股市，而是經過這次會議後，國家定調的發展大方向能否穩住投資者情緒，避免出現短期資金明顯流出股市的情況。

恒生指數上周五突破20天線，走勢上有一頂高於一頂的利好形態，昨日受經濟數據影響調整，幅度是大，但上升軌道仍未破壞，關鍵位置為10天線附近水平，即17,820點。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）