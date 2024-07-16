兩內地女生租偉華 每呎48元

租賃市場於暑假檔期表現活躍，租金水平持續高企，沙田偉華中心兩房戶獲兩名內地女學生合租，成交呎租逼近50元。

中原許秋偉表示，屋苑1座中層C室，實用面積約308方呎，原每月叫租約1.55萬元，減租至1.5萬元租出，呎租約48.7元。新租客為兩名內地生，新學年將於浸會大學升學，以先付一年租金形式租住單位。

大埔中心獲繳一年租 至於大埔中心亦錄同類租賃個案，該行黃達雄表示，大埔中心2座高層D室，實用面積約409方呎，兩房間隔，亦獲兩名內地女學生，以一次過繳付一年租金形式承租，成交月租約1.48萬元，呎租約36.2元。

祥益黃慶德指出，屯門居屋兆山苑L座高層7室兩房戶，由內地家長租客以月租約1.15萬元租入，呎價約21.1元。

元朗兩日逾20宗承租 此外，中原王勤學指出，暑假來臨推高租務市場氣氛，元朗於過去周末兩日錄得超過20宗租賃成交，本月已累錄約80宗。其中，該區爾巒的菲利提諾大道2座連天台單位，套三房間隔，以每月3.7萬元租出，呎租約24.9元。