葵廣舖罕錄貶值6年蒸發60%

近年本港零售消費市道低迷，不少食店紛紛結業，連本地知名的「美食商場」葵涌廣場，都有經營數十年的班戟店退場，該商場近期亦罕錄一宗大幅貶值個案，有舖位近6年樓價蒸發約60%。

上述商場的3樓設有不少小食店及茶飲店，亦有售賣時裝的店舖，該層其中一個雙號舖位，建築面積約360方呎，以約500萬元易手，成交呎價近13,900元。資料顯示，該單位於2018年的購入價約1,275萬元，現時轉手帳面跌價約775萬元，貶幅約60.8%。

高登舖售538萬 冧價44% 另一個本地知名「腦場」的深水埗高登電腦中心，月前也有一個一樓單號舖位，建築面積約279方呎，減價逾25%後，以約538萬元賣出，呎價逾19,000元。物業早於2008年以約968萬元購入，最新帳面蒸發約430萬元，跌幅約44.4%。

此外，街舖成交方面，市場消息透露，灣仔軒尼詩道59至65號地下單號舖連閣樓，面積約900方呎，以約2,500萬元連租約易手，租金回報率約4.2厘。

元朗壽富街71號地下2號舖連閣樓，地下面積約1,000方呎，以約3,500萬元登記售出。

另外，市區重建局的長沙灣兼善里/福華街項目錄收購個案，其中，範圍內的福華街558號及560號兩個地舖，成交價分別逾1,230萬元與逾1,270萬元。