藍籌盤交投月挫26%

兩周僅開56單 第一城黃埔減半 新盤低價推售搶去大批購買力，二手市場繼續捱打，7月上半月10大屋苑暫錄約56宗成交，按月回落約26.3%，佔7個項目買賣下挫，其中沙田第一城及紅磡黃埔花園交投減半。

綜合代理資訊，該批二手盤於上月同期錄約76宗成交，本月市況明顯放緩。中原伍錦基表示，近日銷售的市區新盤，樓價與沙田第一城相若，因此吸走不少客源，屋苑本月暫錄5宗買賣。最新售出為51座中層C室兩房戶，成交價410萬元，呎價約13,487元，而現時放盤「3字頭」仍然有貨。

嘉湖賣516萬損手離場 黃埔花園本月則錄約4宗轉讓，按月少約50%，包括新錄一宗蝕讓買賣。消息稱，該盤2期12座高層H室，實用面積約389方呎，減價約28萬元，以約562萬元易手，呎價約14,447元。原業主於2020年6月以約728萬元入市，現轉售帳面虧損約166萬元，跌價約22.8%。

至於其他交投下跌屋苑，包括荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城、鰂魚涌太古城及同區康怡花園，按月跌幅介乎約25至45.5%不等。

天水圍嘉湖山莊為少數交投有增長屋苑，本月暫錄約12宗成交，按月略多一宗，惟再有業主損手離場。中原陳思麗稱，該盤翠湖居5座中層B室套三房戶，原業主長居內地，近日回港開放睇樓數小時，終減價64萬元，以516萬元速獲承接，呎價約8,152元，單位不足7年貶值約29萬元。

淘大兩房持貨年半蝕讓 樓價續跌，愈來愈多持貨年期較短的止蝕個案，美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園N座高層7室，實用面積約368方呎，兩房間隔，以約500萬元易手，呎價約13,587元。原業主於2022年12月才以528萬元入市，持貨僅逾一年半即帳蝕約28萬元或約5.3%。

買入單位多年也要損手離場。港聯置業方健勝表示，麗港城25座一個頂層連天台套三房單位，實用面積約748方呎，以約955萬元售出，呎價約12,767元。原業主於2016年以約990萬元入市，現轉讓帳面損手約35萬元。

名家匯8載跌價261萬 此外，美聯黃國輝稱，大圍名家匯2座低層B室，實用面積約1,502方呎，成交價1,762萬元，呎價約11,731元。單位2016年至今跌價約261.8萬元，跌幅約12.9%。

利嘉閣邱家仁稱，深水埗力生居高層B室以376萬元成交，呎價約11,604元。原業主持貨約6年帳面損失約89萬元，貶值約19.1%。

7月10大二手屋苑交投回落