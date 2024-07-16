簡訊一覽
●莎莎國際(00178)截至今年6月底止第一季度營業額按年下跌9.8%至9.44億元。當中，線下銷售下跌20.07%至7.43億元，而線上銷售增長71.37%至2.01億元，佔總營業額的21.3%。期內港澳核心市場銷售按年跌20.4%至6.84億元，港澳旅客銷售佔比為46.3%；在內地的營業額為1.63億元，按年增加66.5%，線上銷售增長1.6倍，線下銷售跌37%。
●藥明康德(02359)於7月11日被The Capital Group於場內減持326.65萬股，每股均價28.6047元，持股量由6.6%降至5.76%。
●南方航空(01055)6月客運運力投入按年升12.47%，客座率83.36%；另貨郵運力投入按年升10.95%，載運率55.41%。
●中國國航(00753)6月客運運力投入按年升11.4%，但按月降1.4%；旅客周轉量按年及按月分別升22.6%及0.7%；平均客座率80%，按年及按月多7.3個百分點及1.7個百分點。另該企公布，馮剛因已屆退休年齡而將不再擔任非執行董事，自昨日起生效，而董事會同日決議建議委任中國民用航空局副局長崔曉峰為非執行董事。
●消息指，螞蟻國際與法國巴黎銀行月初在蘇黎世簽署諒解備忘錄（MoU），就數碼支付等業務合作。
●研究機構IDC數據顯示，第二季全球智能手機付運量2.85億部，按年增6.5%，連續4個季度按年增長。按品牌劃分，全球付運量排名首3位分別是三星、蘋果公司（Apple Inc.）、小米(01810)，市佔率分別為18.9%、15.8%及14.8%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：