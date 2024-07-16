東方海外收入增14%
藍籌航運股東方海外(00316)昨公布第二季營運概要，截至6月底止季度總收入按年及按季分別上升14.42%及26%，至22.64億美元；整體運載率按年升3.6%，每個標準箱的整體平均收入亦按年升13.4%，反映紅海危機對集團營運有一定支持作用。不過，其股價昨跟隨大市向下，收市報114.4港元，跌0.52%。
按不同區域航線收入來看，集團的太平洋航線收入上季按年升42.06%，有9.22億美元；亞洲/歐洲航線亦升16.37%；反之大西洋航線續跌34.24%。至於期內總載貨量按年上升0.9%，運載力則跌3.4%。
大行籲減持中遠海控
另邊廂，投資大行摩根士丹利及大和，昨日齊齊下調東方海外母企中遠海控(01919)投資評級至「減持」，兼且大削目標價。其中，摩根士丹利看中遠海控未來只有8.5港元，較早前估計的價位大跌36%；而大和則由15.5港元下調至9.5港元。中遠海控昨日跌0.87%，收報11.4港元。
摩根士丹利發表報告，指中遠海控股價較同業更受現貨市場影響，又形容集裝箱航運業將出現漫長的下行周期，運費隨即見頂，原因是觀乎集裝箱航運業自2021年至今年中，產能增近20%，及至明年底亦額外增長10%，但礙於同期環球貿易估計只升3至4%，意味今年旺季將見到未來兩至3年現貨運費的峰值。
大和指，隨着市場對航運公司的負面情緒日漸增加，中遠海控或會承受更大的股價下行風險，故料中遠海控今年上半年盈利只會錄得錄低雙位數增長，同時將其2025至2026財年的每股盈利預測，下調介乎41至43%，主要認為近期的高運費不會維持一段長時間。
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