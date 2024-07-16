東方海外收入增14%

按不同區域航線收入來看，集團的太平洋航線收入上季按年升42.06%，有9.22億美元；亞洲/歐洲航線亦升16.37%；反之大西洋航線續跌34.24%。至於期內總載貨量按年上升0.9%，運載力則跌3.4%。

摩根士丹利發表報告，指中遠海控股價較同業更受現貨市場影響，又形容集裝箱航運業將出現漫長的下行周期，運費隨即見頂，原因是觀乎集裝箱航運業自2021年至今年中，產能增近20%，及至明年底亦額外增長10%，但礙於同期環球貿易估計只升3至4%，意味今年旺季將見到未來兩至3年現貨運費的峰值。

大和指，隨着市場對航運公司的負面情緒日漸增加，中遠海控或會承受更大的股價下行風險，故料中遠海控今年上半年盈利只會錄得錄低雙位數增長，同時將其2025至2026財年的每股盈利預測，下調介乎41至43%，主要認為近期的高運費不會維持一段長時間。