馬國元首擬重振碧桂園森林城市項目

深陷財困的內地巨型房企碧桂園( 02007 )，據報其位於馬來西亞柔佛州的「森林城市」項目再度傳來好消息。外媒報道，馬來西亞元首易卜拉欣為了振興這個項目，近月擔當了更主導的角色，從而推動項目發展方向。與此同時，有傳身兼國王皇家顧問成員的馬來西亞商人達英馬力（Daing A Malek Daing A Rahaman），正是為上述項目方向提供建議的人士之一。

事實上，「森林城市」去年8月亦傳出獲馬來西亞政府規劃為金融特區，並有指政府擬在今年底前將部分政府機構辦公室遷至「森林城市」。了解到碧桂園需要處理資金鏈等重大問題，所以「森林城市」的發展進程由馬來西亞負責。

據悉，碧桂園目前仍持有「森林城市」項目60%股份，易卜拉欣所持有、涉64%股權的私人公司Esplanade Danga 88擁有餘下的40%股份。

星上半年賣樓量廿載最低 另邊廂，毗鄰馬來西亞的新加坡，在息口高企以及政府大力降溫措施下，上半年住房銷量跌至20年來最低。據新加坡市區重建局初步公布的數據推算，當地首6個月住房銷量不到2,000套，是2004年有數據以來最低。至於單計6月賣出的數據亦只有228套，按月僅多出7套。

不過要留意，雖然市場對樓市需求回落，惟新加坡樓價仍高企。地產代理OrangeTee Group編製的數據顯示，私人住宅價格連續第四季上漲，上半年更有組屋創下100萬新加坡元（約74.5萬美元）的紀錄。瑞士寶盛集團早前的報告亦提及，新加坡是全球私人住宅價格第三高的城市。

此外，新加坡數碼發展及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明宣布，為了在人工智能（AI）時代更好地保障個人數據安全，更安心使用AI產品，將推出針對生成式AI開發者的安全指南，旨在將數據透明度和安全性測試，定為AI開發的優先基準和基本要求。另新的安全指南將是新加坡人工智能驗證系統AI Verify框架的一部分。