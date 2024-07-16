港企傾向多方面入手推行ESG

企業計劃採用ESG各領域項目的平均數量

香港品牌局公布「香港企業ESG發展現狀與動向」調查，發現參與「ESG約章」計劃的香港機構和企業，傾向從多方面入手推行ESG，計劃實踐的項目普遍遠超約章的最低要求；當中七成企業更承諾在各領域同時實踐多於3個項目，反映香港業界對實踐ESG的高度熱情。

未來聚焦環保領域 報告總結10大熱門ESG提升措施，當中「社會責任」（S）、「企業管治」（G）、「環保」（E）領域分別佔5項、3項和兩項，顯示大多數參與企業均三管齊下推行ESG，但業界目前的熱點偏向集中於社會責任和企業管治兩個領域。

就向ESG 3大領域投入資源的分配比例而言，企業表示，未來將於「環保」領域投入最多資源，最少是「社會責任」領域；側面反映實施「社會責任」與「企業管治」措施是「短平快」之選，較易獲企業接納。此外，企業高度認同ESG能為公司帶來多方面的正面作用，包括提升「品牌形象和價值」與「經濟利益」的雙重好處。

概括而言，近年重視和實踐ESG已蔚然成風，一方面構成有利這項經營新理念在港落地和付諸實踐的良好氛圍，亦發揮起鞭策、激勵作用，促使本港企業特別是中小企業加緊擁抱ESG，以此作為一項有助在市場競爭中取得「硬優勢」的「軟實力」。

發展屬起步 籲加強支援 報告又指出，香港ESG發展尚處起步階段，建議特區政府加強對業界作引導與支援，除提供財稅支持措施外，也應着手促進本地ESG的「標準建設」與「能力構建」，並推動「政、商、學、研」的合作，加緊在港建立ESG相關審核、認可、激勵制度和服務體系，尤其是產品層面的碳審計和綠色標籤。香港企業也應乘着當前有利的社會氛圍加緊擁抱ESG，並借助ESG活動提升品牌形象和親和力，強化企業品牌價值。

本次研究涉212家中小企業提供有效樣本，當中47家來自製造業，近一成為建築工程公司，其他類別的服務業佔68.8%。此外，該局昨日宣布新一屆「香港名牌選舉暨香港服務名牌選舉」及「香港新星品牌選舉暨香港新星服務品牌選舉」正式展開，現正接受報名。