港兩成Z世代想做KOL

去年推廣1793品牌 影響力行銷開支升27% 隨着網絡經濟興起，也革新了媒體發展。數碼內容需求急升，亦創造了新的工種和商業機會。一項調查發現，每5名13至29歲的香港Z世代年輕人，就有一人有意成為內容創作者（KOL，又稱「網紅」），與去年有近1,800個品牌與內容創作者合作推廣，影響力行銷開支按年大增27.4%至5.38億元的大趨勢相脗合。

Interactive Advertising Bureau Hong Kong（IAB HK）發布名為「年輕一代的數碼行為」的研究，於今年第二季度對超過100名年齡介乎13至29歲的香港Z世代年輕人進行了網上調查，結果顯示五分之一的受訪者有興趣進入創意媒體行業成為KOL，吸引的主要原因是廣告合作機會和獲取額外收入的可能性。

與這一趨勢相呼應的是，去年影響力行銷開支達到5.38億元，按年顯著增加27.4%。IAB HK的數據分析合作夥伴Cloudbreakr的數據顯示，影響力行銷投資在去年高速增長，共有1,793個品牌與內容創作者合作推廣，數量較往年增長13.8%。在影響力行銷中投入開支最多的行業包括美容和化妝品（1.104億元）以及奢侈時尚（8,830萬元），而玩具和動漫（+287.3%）、家居用品（+93.7%）以及旅遊和酒店業（+69.4%）等行業亦錄得顯著增長。

戶戶送：炎夏訂單增長勁 事實上，網紅經濟席捲全球。網媒引述DATAREPORTAL統計，今年台灣網紅廣告預算按年上升近10億新台幣，相較去年增長18.79%；而Influencer Marketing Hub早前的調查亦指出，八成以上品牌將網紅行銷視為有效行銷方式，並傾向在今年增加或維持相關預算，且九成的行銷從業人員計劃導入人工智能（AI）協助執行網紅行銷專案，顯示AI已成為各產業增加營運效率的工具。

另一方面，講到消費轉型衍生出的新工種，疫情下手機應用程式下單點餐流行形成外送經濟，疫後並未有大退潮，造就外賣車手的新工種興起是其中一個典型例子。戶戶送（Deliveroo）公布，在5月進行調查獲近1,200名外送專員回應，超過60%外送專員表示訂單在炎熱天氣下有明顯增長，相信是天氣炎熱下市民避免外出用餐所致，根據外送專員的觀察，炎熱天氣下最受歡迎的食物依次為台式飲品（77%）、甜品或糖水（41%） ，以及冷盤（30%），反映出的市場需求狀況，餐飲企業可以作為參考。

2022及2023影響力行銷支出比較