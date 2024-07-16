Palo Alto：AI助長黑客網絡攻擊

近年人工智能（AI）大行其道，美國上市網絡安全公司Palo Alto Networks的香港及大灣區董事總經理馮志剛表示，黑客利用AI技術大大提升網絡攻擊的速度及次數。據一項調查發現，去年全球的網絡攻擊次數較2022年飆升49%；而黑客從開始攻擊直至成功獲取資料，由過去平均9天，大幅縮短至一日。

他指，AI技術所衍生的攻擊，除了運用深度偽造（Deepfake）作為欺詐手段，使用虛構人物騙取受害人金錢外；生成式人工智能（Generative AI）工具興起，企業紛紛轉用以提升工作效率。不過，使用AI工具前必須向其輸入一系列數據，尤其是涉及敏感的個人資料，企業在使用前必需平衡風險。

料巴黎奧運贊助商成目標 同時，AI應用涉及大量不同的工具及語言模型，需不斷提供新數據，使AI的應用更為複雜。但由於部分企業使用工具時，未有就資料的獲取權設定限制，或其他安全措施，令黑客們有機可乘，透過AI工具發動攻擊。

面對網絡攻擊速度提升，馮坦言「要用AI對抗AI」，目前網絡安全上均透過機械學習（ML）、深度學習（DL）以及GenAI進行24小時防禦，AI以提高自動化及反應速度，將系統上的漏洞標記及篩查，並將最高風險的地方轉交電腦工程師人工操作。

巴黎奧運舉行在即，馮志剛認為，大型體育盛事的全球曝光率極高，加上牽涉主辦方、觀眾、贊助商等眾多單位，可作攻擊的途徑很多，不論勒索或宣揚政治理念的網絡攻擊亦見增多。不過，由過去的情況分析，贊助商等受攻擊的機會遠高於賽事本身，呼籲相關企業做好網絡安全保障。