Swatch上半年銷售挫14%

瑞士製錶集團Swatch業績報告顯示，今年上半年銷售額34.45億瑞郎，按穩定匯率計算下降14.3%，經營收入更勁挫七成至2.04億瑞郎（約17.81億港元），表現雙雙遜市場預期。主因大中華區對奢侈品的需求下降，僅定價平均在一千港元上下的膠錶品牌Swatch在期內錄得銷售上升。

該集團旗下擁有包括Omega、Blancpain、Longines、Tissot等名錶品牌，以及珠寶商Harry Winston。根據瑞士鐘錶工業聯合會數據，今年首5個月，瑞士手錶出口貨值按年跌2.5%，當中瑞士錶第二和第三出口地的內地和香港，顯著跌18.2%及19.2%，主要是中港兩地經濟放緩快過預期所致。

另一歐洲著名品牌Burberry，繼上周計劃裁員約400人後。消息指，行政總裁Jonathan Akeroyd亦將要為公司績差而「執包袱」離職。據了解，他在任時間不足兩年半，以後將由Jimmy Choo的前行政總裁Joshua Schulman接任。今年以來，Burberry市值已蒸發逾三分之一，是富時100指數其中一間表現最差的公司。

C資本瑞士上市企計劃合併 另方面，新世界發展( 00017 )行政總裁鄭志剛有份創立的C資本（C Capital）宣布，與瑞士上市投資公司Youngtimers AG達成初步意向，獲得監管機構批准後雙方將進行合併。據了解，交易完成後，Youngtimers AG將正式更名為C Capital AG，其總部會繼續設在瑞士，並將專注於投資東亞的較發達經濟體和部分歐洲地區的私募股權及中小型上市公司股份。

鄭志剛表示，國際上對增加日本、南韓和台灣市場資本配置的需求不斷增長，而香港亦存在數之不盡的投資機會，很高興能夠將C資本的業務提升到一個新的境界。

數據方面，歐元區5月工業產出按月跌0.6%，雖優於市場預期的跌1%，但較4月的跌0.1%擴大。