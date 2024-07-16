英國樓放盤價7個月首跌

港人移民熱門地點英國，住宅樓價呈下跌趨勢。當地放盤網站Rightmove公布的樓價指數報告顯示，7月全英放盤業主平均叫價按月下降0.4%至373,493英鎊（約378.53萬港元），是自去年12月以來首次錄得下跌。主因本月初有國會大選、歐洲國家盃足球盛事和暑假臨近等大事相繼發生，打亂準買家的入市步伐，加上未來或會減息，人們都採「睇定啲」策略，使叫價不得不降。

該報告指出，過去20年的7月叫價平均表現為按月下降0.2%，顯得本次跌幅比平常更大。不過，報告同時補充，隨着人們對即將減息的預期不斷增強，加上工黨歷史性獲勝後政治前景更加穩定，對秋季市場來說是個好兆頭。

英倫銀行委員籲開始減息 事實上，由於去年同期基數較低，7月叫價按年微升0.4%，住宅成交量按年升15%。該網站科學總監Tim Bannister表示，如今工黨獲大多數議席執政，消除了市場一大疑慮，可重建買家們信心。而且「新任財相里夫斯（Rachel Reeves）上任後即宣布建屋目標和規劃改革，是樓市的正面信號」。現時基準利率停留在16年高位的5.25厘，但英倫銀行貨幣政策委員Swati Dhingra昨日在訪問中表示，生產物價大跌是消費物價下跌的先兆，呼籲現應開始減息，啟動貨幣政策正常化，以阻止高借貸成本影響生活水平。市場普遍相信8月或9月會迎來首次減息。

萊斯銀行傳商廈改建住宅 住宅有好的展望，但寫字樓不然。消息指，英國的老牌銀行萊斯銀行集團（Lloyds Banking Group）將開始把其空置的寫字樓場所改建成住宅，聲稱為工黨獲勝後新的房屋建設熱潮奠定基礎。

早在2020年新冠疫情之初，該集團開始審查其地產投資組合，並利用位於西約克郡帕德西（Pudsey）的前數據及寫字樓空間啟動上述計劃，與當地的地產集團達成協議，將地皮售予對方建設後，將以正常價格約一半出租80個新單位。該行指，正評估英國其他潛在的寫字樓及數據中心，以採取類似做法。

另外，該銀行集團正在對其出差政策進行調整，以減少開支及碳足迹，包括該行員工將不得不減少乘坐出租車及商務艙航班。