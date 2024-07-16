「侵侵」概念股禾雀亂飛

比特幣續彈 A股川大智勝漲停 DJT曾爆升49% 人稱「侵侵」的美國前總統特朗普遭遇暗殺卻大難不死，令人更相信他會重奪白宮，一系列「特」式交易席捲金融市場，首先是他親手創立的社交媒體公司特朗普媒體及科技集團（DJT）周一美股早段爆升最多49.78%，連與特朗普沒有半毛錢關係的深圳A股川大智勝，昨日甫開市即漲10%停板。

特朗普另一中文譯名「川普」在內地也有不少人使用，股民把「川大智勝」附會成「川普大勝」。2020年11月3至4日，即上次美國總統大選期間，該股也試過兩日漲一成，其後隨着選舉爭議而反覆回落。昨日的漲停純屬「無厘頭」，難怪公司表示「原因沒法判定」。

川大無關係 股民照捧 「川大」其實是有份發起公司的四川大學，主營業務乃三維人臉識別系統和空中交通管制系統，新產品之一「心理健康狀態多模態非接解自動檢測和篩查系統」已在學校、法庭和診所測試應用，公司也是四川省首批人工智能（AI）創新聯合體之一「智能人機接口創新聯合體」的總牽頭單位。

然而，該企繼去年收入倒退26.92%，虧損擴大近兩倍，上周又發盈警預告今年上半年虧損擴大45.36至96.66%，因傳統業務已有及新簽合約減少，上述心理測試系統未及交付、低空監視雷達仍需與省內機場商討應用細節。

DJT的「迷因」色彩更濃。雖然旗艦業務Truth Social已取代X成為特朗普發聲的首要渠道，但今年首季收入僅77萬美元，按年挫30.97%，主要是修改了與廣告合作夥伴的收入分成、Truth Social測試新的廣告業務模式，連同一般、營銷及研發開支倍漲，單是經營虧損就高達9,835.26萬美元，按年擴大24.57倍。

港現貨比特幣ETF齊高收 加密貨幣同屬受惠特朗普逃過一死的資產，「一哥」比特幣昨曾續彈5.44%，每枚高見63,204美元，「大戶」微策略（MicroStrategy）股價早段曾飆11.32%，本港上市的3隻現貨比特幣ETF（交易所買賣基金）一律高收逾10%。至於「二哥」以太幣亦曾升5.32%，每枚高見3,371.66美元，本港3隻現貨以太幣ETF均漲逾9%。

世界首富馬斯克明言，今次選舉轉撐特朗普，旗下電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價亦曾升6.86%。

不過，比起上述概念居多的「特朗普交易」（Trump Trade），基金界最關注的始終是貿易壁壘、減稅等「特」式政綱一旦落實令通脹易升難跌，特朗普勝算上升意味長債投資者將要求更高的回報，彌補潛在通脹對本金價值的蠶食，10年期及30年期美國國債孳息率昨分別升見4.251厘及4.48厘。

基金憂勝選後通脹升溫 分析指，一條更斜的右上孳息率曲線（長債息高於短債息差距擴大）會利好銀行股，大選的不確定性則有助大價股等有防守性的股票。儘管近年高通脹是拜登上場後的事，基金經理卻稱，為免特朗普重祚後通脹升溫，聯儲局可能會「保留更多彈藥」，即維持高息環境更長時間。

比特幣年內走勢