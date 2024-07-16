恒指險守萬八關 百度插5%藍籌最差
內地經濟數據差過市場預期，港股連升兩個交易日後回調，但恒生指數昨日總算守住萬八點大關，科技股則跑輸大市，其中醜聞不絕的百度集團(09888)大插5.57%，是表現最差藍籌。分析認為，市場短期仍觀望內地的政策出台，相信港股短期維持區間上落。
科網股向下 金礦股做好
恒指低開91點後，跌幅逐步擴大，最多挫346點，低見17,946點，全日收跌277點或1.52%，報18,015點；國企指數跌110點或1.7%，報6,421點；科技指數跌109點或2.9%，報3,672點。港股通再錄淨買入48.7億元，但全日成交縮減23.69%至911.67億元。
百度旗下自動駕駛無人的士（Robotaxi）「蘿蔔快跑」爆出「真人遙距代駕」疑雲，網上流傳真人坐在帶軚盤的屏幕前操作。內媒引述「蘿蔔快跑」客服指，並無人直接操控車輛，只作即時監控，但市場借勢掟貨套利，百度昨一度瀉6.43%，低見93.1元。
分析：大市17800點關鍵
另外，有內媒報道指，金斯瑞生物科技(01548)旗下在美國上市的子公司傳奇生物近日收到併購邀約，並聘請投資銀行Centerview Partners幫助其董事會審查收購要約和其他選擇，帶挈其抽升25.4%。不過，公司收市後公布，董事會沒有知悉該等股價或成交量波動的任何原因，又或須予披露的任何內幕消息。
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場關注內地最新經濟數據公布後的A股表現，以及內地的重要會議，會否有更多政策出台，相信港股短期維持區間上落。恒指若守穩17,800點樓上，後市有機會進一步向上，初步阻力在18,500點，下方支持17,500點。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：