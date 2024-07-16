恒指險守萬八關 百度插5%藍籌最差

科網股向下 金礦股做好 恒指低開91點後，跌幅逐步擴大，最多挫346點，低見17,946點，全日收跌277點或1.52%，報18,015點；國企指數跌110點或1.7%，報6,421點；科技指數跌109點或2.9%，報3,672點。港股通再錄淨買入48.7億元，但全日成交縮減23.69%至911.67億元。

百度旗下自動駕駛無人的士（Robotaxi）「蘿蔔快跑」爆出「真人遙距代駕」疑雲，網上流傳真人坐在帶軚盤的屏幕前操作。內媒引述「蘿蔔快跑」客服指，並無人直接操控車輛，只作即時監控，但市場借勢掟貨套利，百度昨一度瀉6.43%，低見93.1元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場關注內地最新經濟數據公布後的A股表現，以及內地的重要會議，會否有更多政策出台，相信港股短期維持區間上落。恒指若守穩17,800點樓上，後市有機會進一步向上，初步阻力在18,500點，下方支持17,500點。