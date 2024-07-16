人行連續5個月無MLF淨投放

中國人民銀行縮量續做1,000億元（人民幣‧下同）中期借貸便利（MLF），利率維持在2.5厘不變，周三有1,030億元MLF到期，已經連續第5個月無淨投放。計及MLF錯位到期及逆回購操作量，公開市場單日全口徑淨投放2,270億元。

開展國債做市支持操作 人民幣中間價連升3天，官方開出人民幣兌每美元中間價報7.1313，較上個交易日升兩點子，為近一周高位，與市場預測偏離近1,250點子。

人行在公開市場進行1,290億元7日期逆回購操作，以對沖稅期高峰等因素的影響，利率維持在1.8厘不變。本周公開市場有100億元逆回購到期，周一至周五均是20億元。在岸人民幣收報7.2627，較上周五收市價下跌42點子。

為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，財政部決定開展國債做市支持操作，涉及今年記帳式附息國債和去年記帳式附息國債，操作金額分別為12.7億元和12.2億元，期限均為10年。隨着賣券將於7月19日起與同期國債合併上市交易，中標參與機構需在7月17日前繳納操作款。

滬綜連漲3日 深市軟 A股方面，滬綜指收報2,974點，升兩點，連漲3日；深成指收報8,801點，跌52點；創業板指數挫10點，報1,673點。兩市成交縮減至6,022億元。

上海證券交易所落實「科創板八條」以深化改革，預告將在下周五與中證指數公司推出科創板的晶片設計及半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體行業投資目標。