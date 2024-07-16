70大中城市樓價上月跌4.5% 9載最甘

拖慢上半年內地經濟增速的重大因素之一仍是樓市危機。外媒以國家統計局數據測算，6月份70個大中城市新樓住宅售價指數按年跌4.5%，為2015年6月來最大跌幅，按月續跌0.7%，連續一年維持跌勢。樓價下跌打擊房企投資信心，上半年新建商品房銷售額跌25%至4.71萬億元（人民幣‧下同），房屋新開工面積及房地產投資總額亦分別降23.7%和10.1%。

新盤降幅擴至3.7% 樓市鬆綁措施不斷，上半年新建商品房以至住宅銷售額跌幅已收窄，後者跌26.9%。惟傳統需求較旺的一線城市樓價未能全面止跌，6月一手商品住宅售價按年減3.7%，降幅比5月再擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下跌2.4%、9.3%和7.7%，上海漲幅亦由5月的4.5%略為收窄至6月的4.4%。二、三線城市一手樓樓價分別降4.5%及5.4%，跌幅也比5月再擴大0.8個百分點及0.5個百分點。

一線城市二手改善 二手樓售價方面，6月一線城市二手住宅銷售價格按年挫9%，較5月收窄0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別跌價7.8%、6.3%、12.4%和9.5%。但按月而言，一線城市僅微跌0.4%，其中北京、上海今年來首次轉漲，各漲0.2%及0.5%，廣州、深圳分別下降1.5%和1%。

國統局亦指，從住建等相關部門了解情況來看，近月二手樓網簽面積按年有增長，一線城市6月成交面積按月增長較快。至於保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等「三大工程」積極推進，上半年「三大工程」推動房地產開發投資0.9個百分點。同時看到目前房地產相關指標還在下降，相信樓市仍處於調整轉型過程中。

另外，據報4大國有銀行近日已經統一下調廣州地區首套房按揭貸款利率20點子，由3.4厘調整至3.2厘，二套房利率則維持在3.8厘。

大行對中國第二季經濟表現失望