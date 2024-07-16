6月零售增速「復常」後新低 工業固產投放緩趨勢未改

6月份中國零售銷售額按年僅增2%，不但遠低於市場預估的3.3%增長，更滑落至去年疫情限制解除後新低，即使過去半年固定資產投資按年升3.9%，規模以上工業增加值亦增6%，分別符合及超出市場預期，但增幅趨緩走勢雙雙未改，6月工業增加值實際僅升5.3%，為第二季單月低位，固產投累計增長更放緩至年內新低。

家庭存款飆逾一成 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，由於服務需求受消費力疲弱影響，上半年第三產業增長放緩至4.6%。房地產和消費持續拖累第二季經濟增長，如6月零售銷售大幅減速，顯示消費者信心疲弱仍是經濟復甦的主要阻力。樓市、股市下跌產生的負財富效應，以及各行各業削減成本導致的低薪酬增長，共同拖累消費，令消費由大額消費向「吃喝玩樂」轉型。

按月來看，6月社會消費品零售總額轉跌0.12%，為去年7月來首次轉負，或與今年「618」電商購物節時間拉長後，部分購買力向5月分流等因素有關。澳新銀行亦指，社會消費品零售總額於6月僅錄4.07萬億元（人民幣‧下同），相較之下，家庭存款增逾一成，可見消費品升級以舊換新等政策措施未能提振支出。6月汽車零售額按年減幅已擴至6.2%，家電和音像器材類零售額轉跌7.6%，化妝品更急挫14.6%，均為當月零售帶來壓力。

惟國家統計局指，截至6月25日中午止，商務部汽車以舊換新資訊平台已收到汽車報廢更新補助申請約11.3萬份，申請量呈加速增長走勢。在大規模設備更新政策帶動下，上半年設備工器具購買投資大增17.3%，推動固產投增長2.1個百分點，貢獻率達54.8%；製造業技術改造投資升10%，高於製造業投資0.5個百分點。

值得留意的是，固產投非全面改進，上半年基礎設施投資續減速至5.4%；而6月規模以上工業發電量亦較去年同期增2.3%，與5月持平。