華上季經濟遜預期 僅漲4.7%創5季最疲

投行憂全年「保5」有難度 籲出招跑數 內地重量級會議開鑼之際，國家統計局罕有改為單純網絡公布今年第二季國內生產總值（GDP），按年增速大幅放緩至4.7%，為去年首季後最弱，今年上半年增長險守「5」字頭，按年升5%。即使當局強調成績得來不易，第二季經濟短期波動不會改變長期向好大勢，但各投行認為全年穩增「5%左右」官方目標明顯承壓，建議內地需採取更大膽、更多行動來重振經濟增長。

據初步核算，上半年GDP約61.68萬億元（人民幣‧下同），其中，第二季GDP逾32萬億元，按季僅增0.7%，增速較首季削半。國統局發言人在官網早有準備，稱內地這麼大規模的經濟體，上半年能實現5%左右的中高速增長難能可貴；第二季GDP增長率回落，受極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映目前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是內地有效需求不足的問題較突出等，但從中長期看，高品質發展的大勢不變。換言之，要全面地辯證地看，既要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。

首6月城鎮失業率降 當局又指，從就業看，儘管面臨總量和結構性壓力，但勞動密集度高的服務業仍能持續恢復，上半年城鎮調查失業率平均為5.1%，按年降0.2個百分點，尤其第二季來，失業率企穩5%，包括6月城鎮調查失業率維持5%，與5月持平。放眼全球，結合第二季中外情勢，預計上半年內地經濟增長將維持領先，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。

展望下半年，外部環境不穩定性、不確定性上升，內地困難挑戰依然不少，但當局表示，內地發展面臨的有利條件強於不利因素。重要產業鏈供應鏈安全保障能力增強，既是上半年經濟運作的亮點，也是下半年穩定成長的重要支撐。

內需降溫 復甦未穩 不過，不少大行認為上季經濟失去增長動力。外媒引述牛津經濟研究院的分析指，季內房地產市場為經濟帶來下行壓力，同時無論是領先指標（信貸）、同步指標（零售及投資）或滯後指標（通脹），均顯示內地本土需求正降溫，消費者信心及個人儲蓄率停滯不前，顯示內地經濟尚未出現全面復甦的迹象。上半年內地居民人均可支配收入約2.07萬元，扣除價格因素實際增5.3%。

該研究院續指，踏入第三季，預期中國在財政寬鬆政策方面會更突出，但只能部分抵銷下半年地緣政治可能增加的複雜性，料全年只升4.8%，略低於5%官方目標。

GDP下半年恐只升4.2% 同時，高盛、野村、荷蘭國際集團（ING）銀行、法國外貿銀行、大華銀行均料，今年餘下時間內地政府有必要實施更多刺激政策，分別涉及貨幣、財政或住房等領域，以支持全年GDP增長達標。其中，高盛估第三季存款準備金率將下調0.25個百分點，政策利率則在第四季減息0.1厘。惟該行及摩根大通昨仍相繼下調內地今年經濟增長預測，摩通最新估增4.7%。而野村重申對下半年經濟持審慎態度，並預期下半年增速或只有4.2%。

內地6月城鎮調查失業率維持5％，與5月持平。 內地經濟按年變幅 大行對中國第二季經濟表現失望