股市估市：公用股助抵禦大市波動
隨着美國公布較預期溫和的通脹數據，聯儲局亦釋出較為明確的減息預期，港股亦連續兩周做好，恒生指數上周抽升近500點，暫時處於50天線樓下水平。走勢上，恒指升至6月中以來高位，但同一周恒指亦曾跌至4月以來的低位，指數波幅擴大，或意味後市會較預期更早出現方向性啟示，這或須視乎港股後市是否有足夠催化劑，例如市場對經濟前景的信心會否改變等。
長建派息吸引 具防守力
長江基建(01038)主要從事發展、投資及營運基建業務，包括發展、投資及經營能源基建、交通基建、水處理基建、廢物管理及轉廢為能業務、屋宇服務基建、基建有關業務。集團早前公布，考慮將公司股份在海外證券交易所進行潛在第二及額外上市。集團表明，其中一個考慮方案是不進行任何集資。
這意味長建第二上市的考慮並非資金，而是令不同市場的投資者更能認識公司。事實上，長建本身的業務而言，香港並非主要收入來源地，英國的收入貢獻佔約50%。對投資者而言，長建在港股中，正正可擔當分散風險的角色。
長建在近4個財政年度，派息比率都逾八成，其現價息率逾5厘，雖然在港股估值低殘中並非「數一數二」，但總算有一定防守力，最重要是其業務多為基建及公用類，現金流的可預見性高，對未來派息有一定保證，49元具一定配置價值。
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