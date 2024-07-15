股市估市：公用股助抵禦大市波動

隨着美國公布較預期溫和的通脹數據，聯儲局亦釋出較為明確的減息預期，港股亦連續兩周做好，恒生指數上周抽升近500點，暫時處於50天線樓下水平。走勢上，恒指升至6月中以來高位，但同一周恒指亦曾跌至4月以來的低位，指數波幅擴大，或意味後市會較預期更早出現方向性啟示，這或須視乎港股後市是否有足夠催化劑，例如市場對經濟前景的信心會否改變等。