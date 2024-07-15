錦英苑兩房銀主盤呎嗌6千有找

環亞物業拍賣明日將推拍約55項物業，其中，上述為H座低層9室，實用面積約554方呎，已補價自由市場每方呎開價約5,812元。單位個別銀行網上估價約408萬元，推拍價低約86萬元或約21.1%。

葵涌住宅開價270萬

另外，忠誠拍賣本周三亦推出約21項物業，包括葵涌寶星中心C座中層3室銀主盤，實用面積約327方呎，開價270萬元，呎價約8,257元。單位估值約368萬元，現低出約98萬元或約26.6%。同場的大嶼山梅窩家樂閣連天台戶，屬法院令無契樓，單位及天台實用面積分別約378方呎與約393方呎，以161.7萬元推拍，採一開即售。物業曾於去年底以165萬元賣出，其後未有完成交易，現以之前開價再推出。