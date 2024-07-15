錦英苑兩房銀主盤呎嗌6千有找
多項細價上車盤透過拍賣放售，馬鞍山居屋錦英苑兩房銀主盤，已補價自由市場開價322萬元，呎價不足6,000元，低估價逾兩成。
環亞物業拍賣明日將推拍約55項物業，其中，上述為H座低層9室，實用面積約554方呎，已補價自由市場每方呎開價約5,812元。單位個別銀行網上估價約408萬元，推拍價低約86萬元或約21.1%。
場內亦拍賣筲箕灣雁亭低層B室一房戶，實用面積約267方呎，屬事故單位，開拍價240萬元，較銀行估值低約90萬元或約27.3%，呎價約8,989元。
葵涌住宅開價270萬
另外，忠誠拍賣本周三亦推出約21項物業，包括葵涌寶星中心C座中層3室銀主盤，實用面積約327方呎，開價270萬元，呎價約8,257元。單位估值約368萬元，現低出約98萬元或約26.6%。同場的大嶼山梅窩家樂閣連天台戶，屬法院令無契樓，單位及天台實用面積分別約378方呎與約393方呎，以161.7萬元推拍，採一開即售。物業曾於去年底以165萬元賣出，其後未有完成交易，現以之前開價再推出。
黃開基拍賣行同日推拍約32項物業，其中，薄扶林置富花園18座高層D室銀主單位，實用面積約439方呎，開價380萬元，呎價約8,656元。單位估價達517萬元，開價低約26.5%。
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