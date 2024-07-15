10大屋苑兩日7成交 周挫三成
新盤搶去大批購買力，二手市場交投受壓，代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄7宗成交，按周下跌約三成，當中6個買賣「捧蛋」。
中原指出，該批二手盤於周末兩日交投回落，連續兩周升勢告終，期內未聞成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及沙田第一城等。
太古城劈202萬易手
至於鰂魚涌太古城於兩日錄兩宗成交，為表現較為活躍屋苑之一，當中包括一宗大手劈價個案。美聯吳肇基表示，該盤銀星閣高層B室，實用面積約809方呎，享內園景，約7個月累劈約202萬元，減價約13.5%，成交價約1,298萬元，呎價約16,044元。
樓價回落，蝕讓成交繼續湧現。市場消息稱，旺角奧城‧西岸中層C室，實用面積約262方呎，一房間隔，原以約450萬元放售，減價近一成，以約408萬元易手，呎價約15,573元。原業主於2013年2月以約462.6萬元一手購入單位，持貨近11年半，帳面虧蝕約54.6萬元，貶值約11.8%。
灝景灣逾6年貶21%
中原唐偉峯指出，青衣灝景灣3座中層B室，實用面積約826方呎，套三房間隔，減價80萬元，成交價1,200萬元，呎價約14,528元。單位2018年6月購入價約1,530萬元，6年多貶值約330萬元，跌幅約21.6%。
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