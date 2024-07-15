10大屋苑兩日7成交 周挫三成

新盤搶去大批購買力，二手市場交投受壓，代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄7宗成交，按周下跌約三成，當中6個買賣「捧蛋」。

樓價回落，蝕讓成交繼續湧現。市場消息稱，旺角奧城‧西岸中層C室，實用面積約262方呎，一房間隔，原以約450萬元放售，減價近一成，以約408萬元易手，呎價約15,573元。原業主於2013年2月以約462.6萬元一手購入單位，持貨近11年半，帳面虧蝕約54.6萬元，貶值約11.8%。