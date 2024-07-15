兩周430伙 新盤交投月彈六成

柏蔚森I最熱賣 即推III期427萬起 市區大型全新盤開售推動下，新盤交投顯著改善，7月截至昨日市場暫錄約430宗一手買賣，按月反彈逾六成。其中啟德跑道區柏蔚森I於過去周末首輪賣樓，即日沽181伙，發展商隨即上載同系列柏蔚森III樓書及價單，折實入場費427.4萬元，最快周日銷售。

意嵐暫超購逾27倍 發展商當晚乘勢推出柏蔚森III，遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，首張價單涉及72伙，相比柏蔚森I首張價單加價約4.5%，首批單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積260至666方呎，扣除最高18%折扣，折實價427.4萬至1,389.9萬元，呎價約16,438至20,869元，平均呎價約17,956元，並已於昨日收票。

此外，本月成交量次高新盤，為月初展開首輪銷售的大鴻輝集團西營盤尚逸，發售首天沽65伙，本月暫累售約86宗成交。

新盤市場緊接有不少項目醞釀推售，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，展銷廳於周末兩日錄近3,000參觀人次，截至昨日累錄逾4,000張入票，按首張價單提供139伙計，超額逾27倍。

上嵐有信心沽清餘貨 建灝地產旗下已屆現樓的屯門上嵐，近日將33伙貨尾劈價最多近五成，該批單位將於周三以先到先得形式發售。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，當日由購買兩伙或以上的買家優先揀樓，隨後每組買家可認購一伙，有信心悉數沽清。

此外，會地旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日亦沽出兩個單位，包括2A座46樓C室，實用面積453方呎，兩房連開放式廚房間隔，以680.6萬元售出，呎價約15,024元。