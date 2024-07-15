宏觀剖析：內需疲軟成中國最大挑戰

參考宏觀經濟數據，整體內地經濟仍處尋底階段，供應或仍在逐步恢復，需求卻持續疲弱。今年以來，生產及出口持續強勢，工業企業庫存處歷史低位。全球經濟尤其是七大工業國（G7）為代表的發達國家經濟仍較強，雖有貿易摩擦，仍可促進中國出口。由各項經濟指標來看，中國挑戰或是內需。

改善宏觀經濟難度增 整體內地金融信貸及通脹水平仍然低迷，居民和企業融資需求疲軟。一方面或是房地產調整，因為房地產在整體經濟需求中佔比大，如房地產相關的固定資產投資佔整體固定資產投資約22%，整體房地產貸款額佔總貸款約25%。因此，若房地產市場仍然疲軟，對整體經濟需求及信用債影響明顯，或增加改善宏觀經濟的難度。

此外，政府投資仍持續推進，地方政府資產負債表狀況屬一大挑戰。中央財政暫仍未顯著加大投放力度。

一般來說，投資項目融資結構是三成資本、七成銀行貸款，而三成資本主要來自於財政資金。換言之，在財政力度尚未顯著增加之前，貨幣政策的效果不會很大，這個情況或會持續。

另外，目前較關注汽車市場。汽車工業對國內生產總值（GDP）的貢獻，在近幾個月已超越房地產業，對整體經濟有着舉足輕重作用。過去兩年，汽車銷售表現較好，但今年以來，汽車銷售亦出現階段性疲弱的迹象。一方面是汽車成交的平均價格在今年下降，過去兩年在國產新能源車的帶動下，汽車整體成交均價出現明顯上升，反映消費升級現象似乎僅出現在汽車業。

汽車消費恐後勁不繼 今年以來，汽車成交均價較過去兩年明顯下滑，這是否意味着由國產新能源車帶動的這一輪消費升級已接近尾聲呢？值得持續關注。

另一方面，留意到今年以來，上海私人汽車額度（指上海市政府對於個人購買私人汽車的數量所設置的限制）的投放數量逐月快速下滑，由往年每月約一萬個，下降至目前約6,000個。上海私人汽車額度大幅下降，反映汽車消費需求正在下跌。在房地產處於階段性尋底的背景下，如果汽車銷售再度疲弱，那麼整體經濟需求可能會再度受壓。

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