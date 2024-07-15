AI對經濟貢獻或不足1%

近年無論是各國政府、商界，乃至金融市場都陷入了某種盲目的人工智能（AI）狂熱，很少有人質疑AI的實際效用。麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授Daron Acemoglu就指出，未來10年由AI帶動的經濟增長甚微，對全球本地生產總值（GDP）的貢獻只有不多於0.93至1.16%，假如計及大量AI相關投資的情景，則比例會升到1.4至1.56%。

Acemoglu透過美國全國經濟研究所（NBER）發表了一篇工作論文，並以模型分析AI對於「全要素生產力」（Total factor productivity，TFP）的提升作用。TFP是衡量科技進步促進GDP的指標。他表示，AI的影響力雖然重要，但不會太高。當今很多樂觀的預測都高估了AI對生產力提升作用，皆因多數研究都只考慮了一些簡單任務作為早期證據，隨着對AI的應用更加深入，AI未必能夠勝任難度更高的工作，更遑論其對於經濟的實際貢獻程度。

他認為，AI面對「難以學習的任務」（hard-to-learn）效率甚低，包括需要依照情景進行決策，以及無客觀方法評價結果對錯的任務。

恐推動負面社會價值 根據該論文，AI與此前的機械自動化浪潮不同，並不會導致各類人口階層的平等受到影響，亦無證據顯示加劇勞動收入不平等。然而，AI會導致資本與勞動力的收入差異擴大，即由資本所產生的收入，在整體國民收入中的佔比會有所增長，蠶食了勞動力在整體國民收入中的比例。

同時，AI會推動一些負面的社會價值，包括促進各類虛假廣告、社交媒體成癮以及AI主導的電腦黑客攻擊，或為GDP帶來0.72%損失。然而，為了抗衡與抵禦這些濫用AI的行為，也會帶來新的工作及經濟增長。情況就好像天災會破壞城鎮，但災後重建會推動經濟。