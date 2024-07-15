缺銅恐礙淨零碳排達標

能源轉型所帶來的影響不止局限於能源領域，連帶其他非能源類大宗商品同樣值得關注。國際能源論壇（International Energy Forum）報告指出，全球銅產量可能很快就會因為全球對銅的需求飆升而嚴重落後，主要由於銅是許多清潔能源技術的關鍵材料，銅的短缺可能會成為全球2050年淨零碳排目標的嚴重瓶頸。

許多再生能源技術比化石燃料驅動的技術需要更多的銅，比如電動車所需的銅量是傳統燃油引擎汽車的兩倍半，太陽能和離岸風電每兆瓦裝置容量所需的銅用量，分別是天然氣或煤炭發電的兩倍和5倍。與此同時，電力供應中無論是電纜還是基礎建設本身，都要用上大量的銅，數據中心也一樣。

新礦床開採審批需20年 報告指出，銅供需失衡的一個重要原因是興建新銅礦的審批過程艱難且緩慢，發現新的銅礦床到獲得開礦許可證之間的平均時間約為20年。在新增供應困難之際，加強銅回收將是提高供應的一個關鍵。2022年，光是電子垃圾中存在的200萬噸銅中，就有40%直接進入世界各地的堆填區。

國際能源論壇秘書長Joseph McMonigle表示，如果銅礦開採沒有空前的加速，到2035年100%電動車普及的目標就無法實現。他指出，根據當今銅礦開採的政策環境，到2035年，不太可能有足夠的新礦場來實現100%電動車的願景，而這只是邁向脫碳的第一步。

電動車電池用量大添憂 他表示，為了充分利用可用的銅供應，政府應優先考慮整個經濟的電氣化，這是氣候政策的基礎。此外，政府需要激勵和支持新的銅礦項目。

銅是社會發展最重要的礦物，但如果電動車電池的巨大需求佔用了有限的銅供應，則無法滿足全球不斷增長的電氣化需求。銅在發電、配電和儲存方面發揮着至關重要的作用，而電氣化是減少對化石燃料依賴的最有效方法之一，但電動車電池的巨大銅需求將與發展中國家的電力需求競爭。