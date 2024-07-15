需求大增 眼鏡商毛利率提升

隨着人口老化，引致出現老花、近視或遠視等屈光不正的人數增加，加上有研究顯示疫情期間本港學童的近視爆發式增長，市場開始審視流行數碼產品如智能電話及平板電腦，會否令近視人數增加的問題。伴隨眼鏡行業也受惠消費升級，亦為運動護眼、矯正視力以至時尚美觀等多類功能鏡片生意帶來新的增長空間，從近年在中港兩地上市的眼鏡鏡片股中，或可看清巨大需求。

康耐特上市後股價累飆1.6倍 由於訂單數目上升、產品結構升級，該企毛利率由2022年的34.4%增至2023年的37.4%。其中，標準化鏡片毛利率由29.4%漲至31.7%，訂製鏡片更由54.8%提升到57.6%。按地區市場劃分，除內地為其收入最大來源地之外，美洲及內地以外的亞洲地區亦各佔23.05%及21.53%。

同為2021年新股的明月鏡片，選擇在深圳創業板掛牌上市，上市至今股價表現雖未及前者，但轉型下盈利及收入仍見增長。截至上周五為止，明月鏡片收報22.68元，比起逾兩年半前的發行價26.91元低約15.71%，明顯不及康耐特光學的1.61倍累計升幅。

按中國會計準則計，明月鏡片去年營業收入約7.46億元，淨利潤1.57億元，分別按年增20.17%及15.65%，毛利率亦按年提升3.61個百分點至57.58%。該企指，去年第四季實體消費受客觀環境的影響，且海外局勢動盪令原料業務和出口業務承壓，收入及淨利潤按季雙雙下跌，但今年首季已按季轉升，首季整體業務毛利率更高見58.07%。