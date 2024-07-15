VR頭戴裝置全年出貨料彈7.5％

Apple Vision Pro開價較高，帶動頭戴式裝置產品均價上升。

身處炙手可熱的可穿戴式科技裝備賽道，不進則退。Counterpoint數據顯示，今年首季全球VR頭戴式裝置出貨量按季急挫51%，原因是去年第四季有北美地區傳統大型購物旺季「黑色星期五」及中國大型網購促銷活動「雙11」而帶來季節性影響。

儘管IDC料今年下半年頭戴式裝置有望恢復增長，市況漸回溫，全年出貨量料增長7.5%，但主要靠多款新產品推出，以及更低廉的平均售價（ASP）撐起銷情。

Vision Pro推升產品均價 兩大調查機構均不約而同提到美國巨擘蘋果公司（Apple Inc.），事關該企頭戴式混合實現（MR）裝置Vision Pro在今年首季正式入局，入門版256GB的售價定為3,499美元，相比為推銷元宇宙（Metaverse）而不惜改名的美國上市公司Meta旗下VR頭戴式裝置Quest 3，128GB版本售價只是499美元，即Vision Pro開價是Meta Quest 3的6倍有多。

Vision Pro這個深水炸彈對市場帶來最直接影響，莫過於推動產品均價上升，IDC稱首季VR及AR裝置平均售價升至逾1,000美元，但刺激銷售額結果不似預期。IDC補充，儘管整個市場的平均售價超過1,000美元，但這並不能代表所有產品，許多VR和MR等裝置售價仍低於500美元。Counterpoint也認為，即使Vision Pro面世，但首季全球VR頭戴式裝置市場仍疲弱。