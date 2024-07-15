智能眼鏡逆襲 科企激戰

中國去年出貨多64% 全球首季再漲四成 人工智能（AI）熱潮如日中天，但結合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術的頭戴式裝置市場卻大熱倒灶。據國際市場調查機構IDC最新報告，顯示全球VR、AR頭戴式裝置今年首季出貨量按年大減67.4%，另一調研機構Counterpoint數據亦指，今年第一季全球VR頭戴式裝置出貨量按年跌29%，惟後者點出全球AR智能眼鏡同季逆市漲四成的大好形勢。業界紛估計，AR智能眼鏡即將迎來爆發期，尤其是內地市場。

比起頭戴式裝置，體積輕巧得多的智能眼鏡實際上入世多時，但掀起今年智能眼鏡熱潮的功臣，不得不數去年9月Meta與Ray-Ban合作推出的第二代Ray-Ban Meta智能眼鏡，Meta在今年4月宣布該智能眼鏡加入AI功能後不久，外間流傳此系列產品的銷量或已突破100萬副、今年全年出貨量料逾150萬副等。換言之，其第二代產品所帶來的名牌效應仍大有發揮空間，更重要是，對中外智能眼鏡產業打下一劑強心針。

AirGo Vision支援OpenAI IDC行動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani早年曾料，最快2024年底大眾才會開始採用AR眼鏡，屆時蘋果公司（Apple Inc.）、Meta等將利用AR頭戴式裝置的經驗，為AR眼鏡推出更精簡和符合消費者需求的設計。

現今熱潮提早應驗，但市傳Apple即使從未放棄網民稱為Apple Glass的AR眼鏡，惟開發尚處於非常早期階段，未有推出時間表。不過，由科企高平科技（Kopin）分拆出來的Solos卻再下一城，於6月宣布推出AirGo Vision，號稱是全球首款支援OpenAI升級版旗艦模型「GPT-4o」的智能眼鏡，允許用戶透過語音與聊天機械人ChatGPT進行互動，毋須文字輸入，並提供即時翻譯等。

Counterpoint認同，中國AR智能眼鏡市場在去年發展態勢堪稱蓬勃，整體出貨量按年大增64%，與內地VR市場的低迷形成鮮明對比，正因龍頭中資廠商較激進的新品發布策略，及品牌廠商積極拓展實體管道並加大行銷投入等。

此外，Counterpoint料中國AR智能眼鏡市場將維持增長態勢，儘管目前此品類基數仍較小，但年內將有更多AR智能眼鏡商用並發布，這些產品將為戶外應用和生活輔助等場景帶來更豐富的體驗。IDC數據也指，今年首季內地AR及延展實境（XR）市場出貨量達5.2萬副，其中分離式眼鏡出貨4.4萬副，一體式眼鏡出貨8,000副，按年各飆150.4%及70.7%。