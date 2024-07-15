美政局助攻 比特幣重上6萬關

加密貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）價格，在美國總統選前活動發生開槍事件後上漲，曾升1.8%，一舉衝破每枚6萬美元關口，高見60,324美元的10日高位。多名分析師表示，美國政局推動了加密貨幣今次升浪，因加密貨幣正正是一個「投機驅動」的產業，並預測短期內或再闖63,000美元關。

分析員指，在技術分析上，比特幣在公允價值缺口（FVG）61,806美元可能會遇阻力，可是一旦突破該阻力的話，可衝至63,631美元水平。這是根據3月14日高位73,777美元，跌至7月5日低位53,485美元之間的50%斐波那契回調準則計算。

迷因幣走勢波動 事實上，整體加密貨幣市場指標之一的The CoinDesk 20指數，在上述槍擊事件後24小時內一度上漲3.31%。主因參選人特朗普在本次受傷後，11月總統選舉勝選機會被指上升，而他正正是加密貨幣的支持者。上周他確認將作為演講嘉賓參加在納什維爾舉行的比特幣會議，強調他對加密貨幣行業的支持。他所屬的共和黨，其黨綱更列明撐加密幣，明言「終結對加密貨幣的打壓」，並提到反對推出中央銀行數碼貨幣、捍衞比特幣挖礦權利，以及捍衞數碼資產的託管及交易自由的權利。

值得留意的是，其他迷因類加密貨幣（Meme Tokens）大上大落，以特朗普命名的The Mini Donald上周五曾漲129%後，昨日回吐45.2%；另一隻以他命名的MAGA Trump則漲逾五成七。另外，以取笑總統拜登說話常搞錯的迷因幣Jeo Boden昨日挫18.7%。投資專家稱，迷因幣波動大、轉勢快，普通投資者不宜沾手。