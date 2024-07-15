派息基金須留意分派來源

隨着全球央行步入減息周期，銀行的存款只怕都難以再維持4、5厘的高息回報。而股債平衡的派息基金向來受到「食息一族」歡迎，在零售投資者市場從不乏捧場客。

不過，在挑選派息基金的時候，除了關注基金的絕對回報、管理費、認購平台佣金等資訊外，更重要的是其派息能否持續，以及派息的來源是「可分派淨收益」還是「資本」。

有機會從資本撥付 購買派息基金，自然是想長期穩定收息，但基金的派息並非保證回報，可能會從資本中撥付派息，亦有機會削減派息（或增加派息）。

以富蘭克林入息基金（美元）A（每月派息）為例子，根據FSMOne平台上資料，該基金年化息率約為8.26厘；自2023年初增加派息後，月度派息一直維持在每基金單位0.067美元。當然，該基金過去並非未試過減派息，對上一次發生在2013年，當時月度派息從0.035美元降至0.032美元。

同類型基金中，零售投資者較為關注的還有安聯收益及增長基金（美元）AM月類收息股份，該基金在去年4月才剛把月度派息從0.06美元，減少至0.055美元。