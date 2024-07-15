債優於股數十年難逢

減息前鎖定收益 富蘭克林：偏好投資級債 美國聯儲局的減息路徑陰晴不定之際，長期的高息環境下債券繼續盡顯吸引力。富蘭克林鄧普頓資深機構投資組合經理唐崢輝表示，仍然覺得債優於股，皆因目前收益率在相對較高水平企穩，包括投資級別的企業債可以提供5到6厘的息率，高收益債券息率甚至可達9厘。他直言︰「這是我們在許多年來都未曾見過的機遇。」考慮到包括貨幣政策的走向、息差等因素後，他目前偏好較長年期的投資級債，而高收益債則偏好較短年期。

唐崢輝接受本報專訪時表示，雖然聯儲局在2022年開始了本輪加息，但在更久之前美國其實處於十多年的低息環境，因此目前債券市場的投資機會乃是數十年難得一見。在他看來，現時債券依然非常具吸引力，只不過由於市場對於減息時間點的預測一再推遲，故近期他所屬公司旗下的入息基金，亦稍為減輕了債券的持倉佔比，以尋求更多在股票領域的機會。

美長期國債回報欠吸引 整體而言，該基金的固定收益（債券）佔比仍高於股票，但由先前的「60/40」分配比例，稍作調整至「54/46」。基於減息時間點一再推遲，他認為美國長期國債實際上不太吸引，無太多動機去押注長債價格上升，又指「雖然國債孳息率相對歷史過往水平更高，但相較息率更高的投資級債、高收益債，仍然有一定的差距」。

相比之下，他偏好高質素的投資級別債，建議鎖定較長的年期，皆因一旦減息周期開始，未來數年很難找到回報率達5厘、6厘的優質債券，因此要提前鎖定利率。與此同時，高收益債在他的基金組合內平均存續期亦較短，國債方面則未有特別的存續期偏好。

估計今年最多降息兩次 目前來看，他認為市場的最大風險依然來自聯儲局的政策，畢竟此前該局就因為太遲開始加息，而導致本輪加息周期速度太快太急。按照他的基準預測，美國經濟將會有所放緩，惟衰退並非最大可能的基準情景；同時聯儲局今年內會啟動減息，惟年底前減息次數可能只有一到兩次。

不過，作為代表「買方」的基金公司旗下投資組合經理，他雖然認同利率的走勢重要，但認為更重要的是花時間及精力去調整投資組合，而不是用太多精力去預估接下來的宏觀環境變化。至於外界最為關注的年底美國總統大選，他認為最終無論誰掌控白宮，另一個政黨都有很大可能掌控參眾兩院的其中一院，意味着民主黨或共和黨獨大的情況不太可能發生。從歷史上來看，只要是兩黨共治，所有的政策最終都要妥協與讓步，未必如選前承諾那樣激進，而且從選舉結束到政策落實需時，所以不太擔心選舉會令局勢發生激變。

預期AI板塊升勢蔓延 在平衡倉位回報與風險方面，他亦主張較為穩健的策略。「作為入息基金，長期穩定的回報，才是對投資者真正重要的事情。」

當然，多元化的投資亦會有缺點，比如目前市場升勢集中在少數的大型科技股，其他股票投資的回報明顯難以追上。不過，唐崢輝相信由人工智能（AI）推動的升勢會擴大至其他領域。在具體策略上，該基金除了本身持有一些超大型科技股外，亦有買入一些估值相對較低的科技股，並且以股票掛鈎票據（ELN）方式賺取利息。

唐崢輝表示，未來數年很難找到回報率逾5厘的優質債券。 美10年期國債債息走勢