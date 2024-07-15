Netflix台積電本周放榜左右美股

美股新一季業績期正式開始，市場關注大型企業盈利到底能否支撐目前高昂的估值，首先打頭陣放榜的大型企業是串流影視平台「一哥」Netflix。與此同時，在美國市場以外，有兩大半導體企業的業績亦值得關注，分別是周三放榜的荷蘭光刻機生產商ASML、周四放榜的晶圓代工廠台積電，這兩家公司的業績將會是其餘人工智能（AI）概念股的風向標。

政局影響力驟增 自去年以來，美股的升勢有很大一部分來自「AI狂熱」。這種狂熱甚至成就無廠半導體公司英偉達（Nvidia）短暫登上全球最大市值上市公司的寶座，惟後來遭推出全新AI應用功能的蘋果公司（Apple Inc.）重新超越，某程度上也說明了「只有AI才能超越AI」。而為英偉達、Apple生產晶片的台積電，業績如何將為AI需求帶來重要啟示。

按照先前公布的月度數據，台積電上季收入按年增幅達到40%，超出指引上限。金融研究機構晨星（Morningstar）對此認為，目前台積電的估值依然被低估，認為其合理股價應為1,380元新台幣，即仍有32.69%的潛在上升空間。

另邊廂，曾經作為美國科網巨企，卻因為欠缺AI相關概念而掉隊、未能躋身「美股七雄」超大型科技股之列的Netflix，其業務表現也同樣值得關注。畢竟在AI股估值高昂的今天，作為科網股中的「價值股」，Netflix業績好壞將關乎市場對「美股七雄」以外整體股市的看法。

經濟數據方面，周二公布的美國6月零售銷售、周三的新屋動工、多位聯儲局官員講話都值得留意。目前市場繼續押注當局在9月開始減息，此預期似乎已成為市場一致共識，除非通脹數據有大變化。在美國前總統特朗普遇刺事件發生後，外圍焦點隨即轉移至大選及政治相關消息上，經濟數據對金融市場的影響力亦會相應減少。

歐利率預期不變 至於歐洲央行在本周四舉行的議息會議，市場預計利率將維持不變。與美國一樣，大眾的焦點更多落在歐洲政局的變化，尤其是法國、英國剛經歷大型選舉，政策方針可能會有所調整。