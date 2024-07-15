博中央救市 恒指望挑戰萬九點

港股上周後期回勇，主要由於美匯指數回落、人民幣回升，以內地資產為主的港股才有機會發圍。展望本周表現，市場憧憬內地將會有更多救市和利好經濟的政策出台，加上內地重要會議期間或會有「國家隊」護盤買貨，可望帶動市場氣氛轉向樂觀。恒生指數初步支持位在20天移動平均線17,912點，初步上望或達18,600點。

美國聯儲局官員近日放鴿，令9月減息機會大增，加上日本央行上周斥巨資入市干預日圓匯價，令美元下挫，帶挈人民幣上升，利好中港股市。另外，本周內地會議舉行，令市場憧憬官方有望釋放更多具體穩經濟信號，都令港股有機會借勢向上炒。

內地上月零售或僅升3.3% 智易東方證券行政總裁藺常念雖然謂現時港股市盈率低於10倍，相較美股逾20倍「有排都追唔上啦」，但觀乎上周「阿爺終於出手」，中國證監會連出多招包括暫停轉融券（借貨沽空）業務申請，以穩定股市，帶領買盤重回市場，成交額上升。如果再加上內地房企陸續公布的6月銷情回升，都令大市氣氛好轉，造就恒指本周可以挑戰19,000點關口。

本周內地將公布多項經濟數據，包括第二季國內生產總值（GDP）、6月工業生產數字，市場預測後者按年升幅為4.8%，上半年升幅或收窄至6%；至於6月零售銷售料僅升3.3%；6月失業率則估維持在5%水平。

市場人士指，除了內地實體經濟未擺脫向淡的趨勢之外，在金融市場上，由5月中開始，恒指走勢已一浪低於一浪，前一級微型浪頂已下移至18,133點。即使上周五恒指收市位在該浪頂之上的18,293點，但仍要觀察多幾天確認升穿此阻力位，才可肯定市況回穩的技術信號。

恒指年內走勢