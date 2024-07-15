中國上半年經濟增長料高於全年目標

儘管6月反映內需不足的中國進口數據陷低迷，生產及消費增速或均較5月降溫，房地產業持續收縮，但內媒引述專家意見均指，在中國貿盈破頂等形勢助攻下，上半年國內生產總值（GDP）按年增長料高於官方定下的「5%左右」全年目標，惟第二季或較首季的5.3%增長放緩。

內媒引述中資券商5大首席經濟學家分析，指第二季內地外需邊際回暖，投資保持平穩，故預計第二季GDP按年增5.1%，上半年累計增長或高於全年目標。不過，外媒憂慮隨着房地產不景氣的長期化，地方政府收購已建成未出售商品房等政策難有即時成效；而樓價下跌使家庭資產縮水，連帶消費需求減弱。

城鎮就業率或受壓 澳新銀行亦發表報告指，6月官方及財新中國的服務行業活動指標雙雙回落，可能侵蝕製造行業的效益，該行預估內地第二季GDP增長可能只有4.9%。同時，今年中國大學畢業生將達1,179萬人，令城鎮各年齡調查就業率將承受很大壓力。

即使中國上半年出口交出亮麗的成績表，但外國投資者來華投資的表現卻力不從心。中國商務部日前公布，上半年中國實際使用外資（FDI）4,989.1億元（人民幣‧下同），按年跌29.1%。

內地商務部外資司負責人就此解釋，在高基數上，去年來引資規模波動是正常現象，過去半年吸外資近5,000億元，仍處於近10年來高位；而且引資結構持續優化，製造業引資佔比較2023年同期提升2.4個百分點至28.4%，其中高技術製造業引資佔比同樣也提升2.4個百分點。上半年來看，總共新設外資企業近2.7萬家，按年升14.2%，延續去年以來新設外資企業較快增長的趨勢。

人行MLF操作受關注 值得留意，本周有100億元7天期逆回購及1,030億元的中期借貸便利（MLF）到期，市場關注人民銀行的操作模式。因上周人行稱，將視情況進行臨時正回購或臨時逆回購操作，在加強短期利率調節後，人行對MLF工具的運用是否隨即有變，頓成市場焦點之一。每月月中操作的MLF在內地貨幣政策工具箱一直擁有重要地位。參考今年首季的中國貨幣政策執行報告，截至3月底止，MLF餘額逾7萬億元，堪稱過去10年人行最主要的基礎貨幣投放管道。然而，隨着內地告別信貸高速擴張，利率已近11個月未調整的MLF對內銀吸引力大不如前。