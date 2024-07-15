加國擬擴對華貿易壁壘

加拿大早於本月初啟動30天的公眾諮詢，以討論針對中國電動汽車設置貿易壁壘的事件，雖然有指不對電池及零部件徵收關稅，但加國財長方慧蘭日前卻稱：「諮詢實際上可能比這更廣泛」，暗示政府劍指中國的目標可能超越汽車領域。

方慧蘭本周將與商業和工會團體舉行會談，更形容該國別無選擇，只能從國家安全的角度來審視貿易關係。中國海關最新數據顯示，今年6月中國向加拿大出口總值達43.18億美元，來自加國的進口總值只有22.54億美元，分別按年增加9.95%及減少26.21%，意味今年6月中國對加拿大的貿易順差約20.64億美元，比起5月規模正在加速擴大。

嚴重依賴與美國雙向貿易的加拿大，一直在密切關注拜登政府對中國電動汽車、太陽能電池、電池、鋼鐵和其他產品加徵關稅的行動。方慧蘭指，面對地緣政治和地緣經濟，西方國家特別是美國，更加重視供應鏈安全，並對中國產能過剩有不同的態度。

商家提前增訂單 事實上，目前已有愈來愈多的國家對中國貨品實施貿易限制，外界擔心中國的出口壓力將快速上升之際，此舉卻激起不少海外商家提前增加訂單以作部署。就以歐盟為例，單計6月份，中國對歐盟的貿易順差已經擴至225.59億美元，不但多於去年同期的190.86億美元，也在今年5月的213.01億美元高位更上一層樓。