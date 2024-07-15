憧憬谷新質生產力政策

無論外資還是本地投資者，對中國市場持審慎看法，但對內地政府今日正式召開的重量級全體會議仍抱有相當大的憧憬，希望聽到經濟政策相關的利好消息。

法國興業銀行環球市場大中華經濟師林凱祺認為，會議的重點應該放在改革，值得期待的政策包括發展「新質生產力」、財政改革、房地產等方面的措施。

財政改革勢成焦點 隨着中國經濟模式轉型、產業升級與科技創新已成為關鍵，近期官方亦不斷強調「新質生產力」，即以新產業為主導、創新、高質量的先進生產力。林氏認為，在「建設科技強國」的政策大方向下，可以留意在教育、科技發展方面會否推出具體措施，以加快這一進程。

同時，中央與地方政府的財政改革亦是另一大重點，包括如何解決地方政府債務過高的問題，以及平衡中央與地方的赤字率。她又提到，內地消費信心不足、居民儲蓄率高，很大程度是由於社會保障不足。因此，增加社會福利水平將會有助提振消費，但這最終要回到地方政府如何平衡財政開支的問題上。

另外，比較多人談及的支持民營企業措施、房地產市場的刺激政策等亦不容忽視。她表示，如果有政府釋放出支持房地產行業的強烈的信號，一定會對市場有正面作用。