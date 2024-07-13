股市估市：港股慎防再度反覆回軟
港股大市成交偏向淡靜，恒生指數一度下試250天線的支持力度。未來一周觀望內地三中全會消息，以及即將公布內地第二季國內生產總值（GDP）及6月份3大經濟引擎數據。假設會議內容未有太大驚喜，未能提振市場信心，恒指或再下試17,000點關口。
內媒報道，北京自動駕駛汽車上路將迎來立法保障，北京市經信局近日就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見，擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。
無人駕駛概念股熱炒，投資者可以留意線控轉向龍頭耐世特(01316)，線控轉向為自動駕駛的先決條件，預期產業升級將會加快。公司去年獲得61億美元訂單，去年下半年公司首次獲得全球電動車領導者的訂單，實力得到認證。
小米估值具重估潛力
個股方面，可留意小米集團(01810)。小米7月將會發布Mix Fold 4高端手機，若然新產品初期銷情理想，有助擴大其市場份額，將可成為短期催化劑。另外，小米汽車SU7系列6月出貨量突破一萬輛，上半年累計交付約2.6萬輛，達到全年銷量目標12萬輛的21%，集團料7月出貨量亦可破萬。
估值上，現價對應2024財年預測市盈率21.8倍，略高於5年平均值。隨着智能手機高端化戰略持續推進，加上海外收入佔比穩步提升，有助高毛利互聯網收入增長。另外，新能源汽車產銷量順利爬坡，均有利提升小米估值可獲重估，目標價19.5元。
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