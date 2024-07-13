個股點評：比亞迪「出海」創造新機遇

中國汽車工業協會早前公布，6月份中國汽車銷量255.2萬輛，按月增長5.6%，按年下跌2.7%。今年首6個月累計汽車銷量1,404.7萬輛，按年增長6.1%。其中，6月份新能源汽車銷量104.9萬輛，按年增長30.1%，市場佔有率達41.1%。今年首6個月，新能源汽車銷量494.4萬輛，按年增長32%，累計市場佔有率達35.2%。儘管新能源車市場在內地持續增長，但同時「內捲」嚴重，影響整車廠利潤。故此，愈來愈多車廠出海尋求新增長曲線。

2026交付將達600萬輛 集團在當地建廠，除可避免向土耳其額外繳付進口關稅外，更有助比亞迪拓展歐盟電動車市場。另一方面，比亞迪收購位於泰國當地的經銷商Rever Automotive兩成股權。Rever Automotive在泰國擁有逾百家展廳，於2022年開始銷售比亞迪汽車。而集團位於泰國汽車工廠日前正式落成，為其於東南亞興建的首家工廠，預計年產15萬輛汽車。集團積極在海外市場布局，為產品出口增長打下良好基礎。

有投行預期，比亞迪全球交付量於2026年將達至600萬輛，約為目前福士汽車（Volkswagen）三分之二或豐田汽車一半以上。比亞迪全球交付600萬輛中，海外市場交付約150萬輛，其餘450萬輛在內地，意味集團在全球輕型汽車市場佔有率將從2023年的3%，擴大至2026年的7%，而新能源汽車市場佔有率則維持約22%。

該行認為，隨着比亞迪4個海外生產基地或整車產線，包括泰國、印尼、巴西及匈牙利將建成，並逐步提高產量，2026年將成為其全球拓展計劃的重要戰略轉捩點及里程碑。

比亞迪的全球目標市場擴張，主要是東南亞、拉丁美洲和歐盟，海外市場不僅能為比亞迪提供強勁增長機會，同時帶來理想的利潤率。

從目前發展來看，集團將有機會成為環球主要車廠，憑着性價比高的產品特質，相信對世界各地消費者均有明顯吸引力，有望成為上世紀八十年代日本車廠雄霸全球市場的翻版，不妨拭目以待！

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份）