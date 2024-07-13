專家樓評：銀行按揭業務「重質不重量」

最近收到不少查詢，到底銀行何時才會再次積極投入按揭市場呢？的而且確，今年按揭市場的奇怪現象是近十多年來未曾出現，曾與業界資深老行尊閒話家常，他也說此狀況是他入行以來前所未見的，差不多全線銀行對於按揭取態處於「半躺平」狀態，致使撤辣後的樓市「小陽春」迅速消逝，樓價一度回穩後又再次回落。

優先處理優質大型屋苑 在這個情況下，不論買家、業主及地產代理等都叫苦連天，買家表示即使遇到心儀單位，但因按揭難批故未敢入市；業主則表示已大幅割價求售，但奈何買家因擔心按揭問題而窒礙成交；地產代理則大嘆生意難做，始終市場上大部分客人都需要敍做按揭，現時即是差不多等同封了成交之門。人們在沒有水晶球下，不會知道銀行何時才會轉為積極，但可以分享一下未來數月銀行對於按揭的取態吧。

事實上，現時銀行並不是完全放棄按揭市場，只不過在按揭方面傾向是「重質不重量」，若然是香港居民，有穩定收入並能通過銀行入息要求，亦能提供足夠證明文件（糧單、稅單及銀行月結單等），他們不論購買一手及二手物業，銀行依然樂意提供按揭貸款。不過，建議暫時盡量避免考慮村屋、唐樓或單棟物業，始終銀行現時優先處理優質的大型屋苑。

至於內地買家承做按揭，無可否認會有一定困難，大部分銀行指出今年內地買家申請按揭的配額已滿，就算有個別銀行願意接受其申請，客戶須持有香港身份證並要提供首期證明才會優先處理。當然，入息證明文件亦要相當齊備才有機會通過審批。不過，若果銀行真的未能批核，現時有一間屬於澳門的金融機構可為內地人提供四至五成按揭貸款，按揭息率大約為6.75厘，這不失為一個後備方案。

料美減息後有清晰方向 基本上，現時紛紛有銀行表示今年按揭已達標，目前每間銀行挑選的客群都有所不同，若然不是該銀行的目標客群，例如非買賣個案（轉按、現契加按及非住宅物業等）、出租/擬出租物業、大額按揭及納米物業等，屆時銀行可能會調高按息才作處理。

其實現時是優質客戶尋找筍盤入市的好時機，因為業主心態較為疲弱，議價空間大增，估計當美國開始減息時，本港銀行將會對按揭市場訂出更清晰明確的方向，屆時樓市便可逐步回穩。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣