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新盤概況：柏蔚森I超購逾25倍
柏蔚森I的展銷廳連日來不乏睇樓客。
焦點新盤開售，新世界發展(
00017
)及遠東發展(
00035
)合作的啟德跑道區柏蔚森I，今日首輪發售201伙，其中198伙以價單形式發售。該批單位昨日截收認購登記，7日內累收逾5,150張入票，最終超額認購逾25倍，屬啟德跑道區4個公開發售項目中，首輪超額認購最多。
該盤今日會即場抽籤，決定揀樓次序。發售的單位涵蓋一房至三房，折實價386.4萬至1,122萬港元，折實呎價由16,008至20,406元。另外，有3伙天台特色戶招標發售。
明翹匯分層做價新高
一手市場昨單日錄逾10宗成交，佳明集團控股(
01271
)的青衣明翹匯，以1,707.5萬元售出1座30樓A室三房戶，實用面積807方呎，呎價約21,159元，成交價創項目分層戶做價新高。九龍建業(
00034
)的將軍澳海茵莊園連沽4伙，共涉1,952.4萬元。
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