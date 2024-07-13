產經

沙田住宅地收11標書 近兩年最多

陳文偉表示，只要價錢合適，長實會續在港投地。 陳文偉表示，只要價錢合適，長實會續在港投地。
陳文偉表示，只要價錢合適，長實會續在港投地。
政府今年推出的首幅住宅地競投反應超乎市場預期，昨截標的沙田小瀝源源順圍地皮共收到11份標書，數目為近兩年最多。項目吸引多家主要中港財團入標，惟測量師估計出價會較審慎。
長實新地等獨資 料出價審慎
是次有不少大型發展商出手競投，包括長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)及會德豐地產，均以獨資形式入標。長實物業投資及估價部首席經理陳文偉表示，只要價錢合適，集團定必繼續於香港購買土地發展新項目。
該幅沙田地皮規模不大，同時吸引中小型及中資財團參與，包括遠東發展(00035)、鷹君(00041)、中國海外發展(00688)、招商局置地(00978)及中信泰富。
資料顯示，項目標書數量為2022年9月後最多，當時同區顯和里住宅收到17份標書，以每方呎樓面呎價約8,802元批出。不過，截標的小瀝源土地現時市場估計樓面呎價約3,000至5,000元，估值約4.7億至7.8億元。
地皮位置鄰近港鐵第一城站，可建總樓面約15.66萬方呎，當中不包括買方須興建的長者日間護理中心等政府設施面積。萊坊執行董事方耀明表示，樓市撤辣後成交量雖有所回升，但對樓價未有太大幫助，考慮到發展及財務成本高，預計入標價不會太進取。
市建九龍城項目接30意向書
此外，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目昨日再次截收意向，並收到30份意向書，較去年10月首次截收時略少一份。上述不少有份競投沙田地的財團，同時提交該市區項目意向書，包括長實、新地、信置、會地、遠展、中海及鷹君。
至於富豪國際(00078)、帝國集團、麗新發展(00488)、英皇國際(00163)、保利置業集團(00119)等財團，也遞交意向書。資料顯示，項目可建總樓面約51.41萬方呎，預計可提供約810伙，市場估值約18億至25.7億元，樓面呎價約3,500至5,000元。
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