二手冧價 創8年低

連跌4周 粉嶺中心5載蝕110萬 本港二手樓價跌勢持續，反映主要屋苑價格走勢的代理行樓價指數，連跌4周累跌約2.27%，並創近8年新低。有業主腳軟沽貨，市場再錄多宗蝕讓個案，粉嶺中心三房單位減價售出，成交呎價不足一萬元，約5年帳面跌價約110萬元。

中原城市領先指數最新報141.24點，按周再挫約0.4%，重返2016年10月初水平，單計今年已挫約4.06%，較2021年歷史高位回落約26.18%。中小型住宅跌勢較顯著，該類單位及大型屋苑樓價指數按周分別跌約0.45%及約0.46%，大型單位同期僅下挫約0.17%。

港島樓高位累挫31% 分區方面，港島按周跌約2.14%最多，較高位累挫約31.03%，成為同期首個跌幅逾三成的指數，新界西按周都錄約0.09%的跌幅。相反，九龍及新界東同期分別上升約0.16%及約0.21%。

中細價屋苑成交價時光倒流。中原蔡天賜稱，上述粉嶺中心F座高層2室，實用面積約513方呎，叫價約550萬元，議價後以510萬元易手，呎價約9,942元。原業主則於2019年以約620萬元購入，單位帳面貶值約17.7%。

該行陳國輝續表示，同區逸峯5座低層H室兩房戶，實用面積約459方呎，叫價約550萬元，終以506萬元沽出，成交呎價約11,024元。原業主持貨約7年，帳面蝕約15萬元。

內地專才客平買蝕本貨。中原唐偉峯指，青衣盈翠半島3A座中層F室，實用面積約523方呎，減價30萬元，獲同類買家以760萬元由租轉買，呎價約14,532元，原業主於2017年底以810萬元買入，帳面蝕50萬元。

龍譽傳5年貶值620萬 此外，啟德二手市場繼續重災。消息透露，區內半新盤龍譽一個低層單位，實用面積約834方呎，市傳剛以約1,628萬元易手，呎價約19,520元。原業主2019年購入，帳面貶值約620萬元或約27.6%。

各區半新盤都有蟹貨。利嘉閣歐柏倫稱，西貢逸瓏海滙地下特色戶，實用面積約589方呎，連約383方呎花園，換樓客以700萬元購入，呎價約11,885元，單位約3年帳面貶值逾25%。

該行鄧啟林指，元朗PARK YOHO Venezia的6A座高層C室，實用面積約841方呎，獲區內租客購入，成交價848.8萬元，呎價約10,093元。原業主在2016年以約888.4萬元買入，約8年帳面虧蝕39.6萬元。

二手樓價指數走勢