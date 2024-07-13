簡訊一覽
●中國中免(01880)初步公布，今年上半年淨利潤32.88億元人民幣，按年跌14.94%。
●海普瑞藥業(09989)料今年上半年賺6.42億至7.34億元人民幣，按年升4.2至4.95倍。
●中智藥業(03737)預計，今年上半年純利按年跌約40%，主要是銷售產品結構變化導致毛利率有所下降，以及線上渠道增加投流費用所致。
●晨訊科技(02000)披露，今年6月集團之未經審核收入為4,260萬元，按月升23.1%；上半年之收入為1.83億元，按年跌38%。
●信義光能(00968)獲貝萊德於7月9日在場內以均價每股3.4626元，增持1,409萬股，持股量由5.88%增至6.04%。
●中升集團(00881)獲董事長黃毅及公司總裁兼首席執行官李國強通過旗下Blue Natural Development Ltd.，於今年7月8日至11日期間，於市場上合共增持336.7萬股，均價每股約11.682元，涉資3,933.33萬元，兩人共同持股量增至約49.09%（不包括庫存股份）。
●摩根大通認為，國泰航空(00293)在疫情後強勁的利潤趨勢和現金生成能力似乎被忽視，將2024至2025財年的盈利預測平均上調12%左右，同時引入2026財年預期，但將目標價由11.2元降至10元，維持「增持」評級。
●361度國際(01361)今年第二季度主品牌產品零售額按年錄約10%的正增長；童裝品牌產品零售額錄約中雙位數的正增長；電子商務平台產品整體流水錄約30至35%的正增長。
●友邦保險(01299)宣布，與貝萊德及紐約梅隆之新協議。據此，友邦將採用貝萊德統一投資管理流程的技術平台「阿拉丁」®（Aladdin®），以及紐約梅隆的專業投資營運及數據管理服務和技術，創建緊密聯繫和具備可拓展的生態系統，以支持友邦不斷發展的投資活動。
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