金價美大選前料強勢 滙研看好上試2600關

受惠美國減息預期升溫，現貨金價隔晚突破每安士2,400美元，周五曾報2,404美元，跌0.44%。滙豐環球研究最新報告指，在地緣政治風險、減息預期及避險買盤等因素推動下，金價在美國大選前應會保持強勢，並料今年全年金價的波動區間介乎2,200至2,600美元。

與此同時，滙豐研究全面上調2024至2026年的平均金價預測，由2,160美元、1,980美元及1,880美元，上調至2,305美元、2,105美元及2,025美元。該行又提及，隨着美國和其他經濟體重新關注財政赤字，以及債務對國內生產總值（GDP）比率不斷上升，均推動市場增加對黃金等硬資產的需求。

摩根士丹利最新提及，雖然山東黃金發盈喜，預期上半年純利按年增長42.1至64.8%，但實情第二季盈利只有5.5億至7.5億元人民幣，意味按年僅屬持平甚或錄得下跌，表現令人失望，反映業績較為遜色，所以維持其「與大市同步」評級，目標價20.2元。

IEA削明年石油需求預測 國際油價方面，國際能源機構（IEA）在其月度石油報告中，下調明年石油需求增長預測，數字由之前估計的每日增長100萬桶，下調至98萬桶，每日總需求則約1.04億桶。IEA認為，由於工業界採取節能措施和推出電動車，經濟合作與發展組織（OECD）國家的需求正面臨結構性下降；又提及就算主要央行開始減息，經濟增長依然疲弱。不過，紐約期油及布蘭特期油昨仍分別升1%及0.74%，每桶曾報83.45美元及86.03美元。