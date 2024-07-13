無人駕駛的士傳延期 Tesla股價挫 遭唱淡

全球汽車競賽愈演愈烈，競爭除了體現在新能源汽車之外，另一各大車企逐鹿之地，乃自動駕駛領域。中國揚言要加快自動駕駛智能網絡汽車商業化應用之際，美國最大電動車生產商特斯拉（Tesla）據報擬將無人駕駛的士──Robotaxi的發布時間延遲至10月，以便項目團隊有時間製造更多汽車原型，消息拖累其股價表現，繼周四急挫逾8%後，周五美股早段曾續跌3.29%，瑞銀把其評級降至「沽售」，目標價197美元。

據報，Tesla的Robotaxi Day原定於8月8日舉行，但本周有關延遲發布Robotaxi的消息在公司內部進行溝通，設計團隊被告知要重新設計某些元素。

美政府撥132億助車企轉型 為協助本地車企加快轉型，美國政府周四宣布撥款17億美元（約132億港元），助汽車及汽車零件廠轉型，生產電動車服務。為此，美國能源部將向通用汽車（GM）和Stellantis等來自8個州份的車廠，提供共17億美元補貼。

另一方面，美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Vehicles）發起反傾銷和反補貼調查，料最晚於8月5日作出產業損害初裁，若裁定涉案產品的進口對美國國內產業構成實質性損害或威脅，美國商務部將繼續進行調查，並預計於9月13日作出反補貼初裁，11月27日作出反傾銷初裁。據美方統計，去年美國自中國進口被調查產品的金額約為4.5億美元。